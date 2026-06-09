بالصور | محافظ الغربية : إحباط محاولة تهريب 8.25 طن دقيق بلدي مدعم في كفر الزيات

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت التموينية والمخابز بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتصدي بكل حسم لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة أو الاتجار بها خارج منظومة الدعم، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. جاء ذلك خلال متابعته نتائج حملة تموينية مكبرة أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 165 شيكارة دقيق بلدي مدعم بإجمالي 8.25 طن بمركز كفر الزيات قبل طرحها بالسوق السوداء.

توجيهات محافظ الغربية

وأوضح المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين بالغربية، أن الحملة جاءت عقب ورود معلومات تفيد بقيام سيارة نقل بتهريب كمية كبيرة من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز البلدية بناحية مركز كفر الزيات تمهيدًا لإعادة بيعها بالسوق السوداء، وعلى الفور تم تشكيل حملة تموينية مكبرة ضمت قيادات الرقابة التموينية والتجارية وإدارة تموين كفر الزيات، حيث جرى إعداد كمين محكم لرصد السيارة وضبطها.

حملات تموينية

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 165 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة 50 كيلوجرامًا للشيكارة الواحدة بإجمالي 8.25 طن، معبأة داخل أجولة خاصة بالمخابز البلدية والمحظور تداولها خارج منظومة الدعم، وذلك بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء والاستفادة من فارق الدعم. وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات وإيداع الكمية بأحد المطاحن التموينية، مع تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ردع مخالفين

وأكد محافظ الغربية أن الدولة ماضية في حماية منظومة الدعم ومنع أي محاولات للاستيلاء على السلع المدعمة أو توجيهها لغير مستحقيها، مشددًا على استمرار الحملات التموينية والرقابية بمختلف أنحاء المحافظة، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في الإضرار بمصالح المواطنين أو التلاعب بالمال العام.