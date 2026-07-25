حرائق الغابات تجاوزت مساحة باريس.. ماكرون يستغيث والاتحاد الأوربي يجيب

أفادت وسائل إعلام فرنسية بوصول دعم أوروبي الى فرنسا شمل طائرتين من كرواتيا ومثلهما من البرتغال ومروحيتين من التشيك وسلوفاكيا لإخماد النيران.

ومن جانبه ؛ صرح وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز بأن أكثر من 50 ألف هكتار أحترق منذ بداية العام ما يعادل 3 أضعاف المساحة المسجلة العام 2025.

كما تم إجلاء 43 ألف شخص من إقليَمي لاند وجيروند لمواجهة اتساع رقعة النيران.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وجه طلبا عاجلا إلى الاتحاد الأوروبي بضرورة تفعيل آلية الحماية المدنية بالاتحاد لمواجهة الحرائق الممتدة لآلاف الهكتارات.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن المساحات التي التهمتها حرائق الغابات في فرنسا خلال الأيام الماضية تجاوزت مساحة مدينة باريس، بعدما بلغت نحو 18 ألف هكتار (180 كيلومترًا مربعًا)، في حين تبلغ مساحة باريس نحو 105 كيلومترات مربعة.

وتواصل فرق الإطفاء مكافحة عدة حرائق في جنوب غرب البلاد، وسط استمرار عمليات الإجلاء واتساع رقعة النيران بفعل الرياح وارتفاع درجات الحرارة.