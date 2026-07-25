تفاصيل حبس المتهم بتعذيب نزيل بدار رعاية معاقين في المقطم

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس مشرف دار لرعاية كبار السن والمعاقين 15 يوماً على ذمة التحقيق، بتهمة التعدي بالضرب على نزيل من ذوي الهمم بمنطقة المقطم.



تفاصيل الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، كشفت ملابسات منشور مدعوم بمقطعي فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اعتداء أحد الأشخاص على آخر داخل إحدى الجمعيات المخصصة لرعاية المُسنين وذوي الاحتياجات الخاصة بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 20 يوليو الجاري تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القائمة على النشر (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادي) بتضررها من أحد العاملين بالدار محل البلاغ لقيامه بالتعدي بالضرب على شقيقها (مقيم بالدار منذ أكثر من 25 عاما لمُعاناته من تأخر ذهني وعقلي) محدثًا إصابته إصابات متفرقة.

وتم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مشرف بالدار المشار إليها - مقيم بمحافظة الجيزة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة تضم مأمور الضبط القضائي ومسؤولي الإدارة المركزية للأشخاص ذوي الإعاقة ومديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة لإجراء فحص شامل للدار، والتحفظ على أجهزة تسجيل كاميرات المراقبة والسجلات الخاصة بالدار.