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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تنظيم معرض ملابس لدعم أهالي 6 قرى بالشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
محمد الطحاوي

أكد أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية أنه تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي بالشرقية انه نجحت جمعية الأورمان فى تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان لدعم (190) اسرة ضمن الأسر الاولى بالرعاية من الأيتام وغير القادرين بقري الاخيوة وسعود البحرية وسعودالقبليه ورسلان وبرد والبابور بمركز الحسينية  فى محافظة الشرقية.

أضاف وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالشرقية، أن تنظيم المعرض جاء بهدف نشر وتفعيل مبدأ التكافل الاجتماعي، ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، والوصول للفئات المستحقة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، والمهندس حازم الاشمونى ، محافظ الشرقية، بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع المجتمع المدني.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم تنظيم المعرض لتقديم الدعم والمساعدة لدعم الأولى بالرعاية بشكل راق يليق بهم دون جرح مشاعرهم، مؤكدًا أن المعرض تضمن أكثر من 2500 قطعة ملابس مختلفة المقاسات لسد احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا، ويجري التوزيع العادل للملابس لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

يذكر ان تنظيم معارض الملابس الجديدة ياتى استكمالًا لجهود الأورمان التى تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر واعادة اعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الاسقف والمحارة والسباكة والارضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا

التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية مديرية التضامن الإجتماعي

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