الأهلي يحسم موقفه من تجديد عقد أشرف بن شرقي في الوقت الحالي

كشف نجم منتخب مصر السابق، أحمد حسن، عن موقف النادي الأهلي من ملف المغربي أشرف بن شرقي خلال الفترة الحالية.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، بحسب ما نقله أحمد حسن، إن إدارة القلعة الحمراء لا توجد لديها أي نية في الوقت الحالي لتمديد عقد اللاعب أشرف بن شرقي، مشيرًا إلى أن عقد بن شرقي ما زال مستمرًا مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وأضاف المصدر أن الأمور الخاصة بالعقد مستقرة حتى الآن، ولا توجد تحركات رسمية لفتح ملف التجديد أو التمديد في هذه المرحلة.

ويأتي ذلك في ظل استمرار اللاعب أشرف بن شرقي ضمن صفوف الفريق، مع تركيز الجهاز الفني على مشواره الحالي دون الدخول في مفاوضات مستقبلية في الوقت الراهن



