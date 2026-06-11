بعد اقترابه من الأهلي.. فتحي سند: «عموتة» قادر على صناعة التاريخ مع القلعة الحمراء

أكد الناقد الرياضي فتحي سند أن النادي الأهلي يستعد للإعلان رسميًا خلال الساعات المقبلة عن التعاقد مع الحسين عموتة لتولي القيادة الفنية للفريق.

وكتب فتحي سند عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الحسين عموتة قد لا يكون الاسم الأكبر من حيث الشهرة، لكنه يعد من المدربين القادرين على بناء فرق تنافس وتحصد البطولات، مشيرًا إلى امتلاكه شخصية قوية وخبرة في التعامل مع الضغوط الجماهيرية والإعلامية، وهي عوامل مهمة داخل نادٍ بحجم الأهلي.

وأضاف أن التحدي الحقيقي لن يتمثل في التعاقد مع المدرب المغربي، بل في منحه الوقت الكافي والدعم اللازم لتطبيق أفكاره، خاصة في ظل حالة الغضب والإحباط التي تسيطر على جماهير الأهلي بعد موسم وصفه بالسيئ.

وأوضح أن الحكم على الصفقة لن يكون عند إعلانها رسميًا، وإنما من خلال ما سيقدمه الفريق داخل الملعب خلال الأشهر الأولى من عمل المدرب، مؤكدًا أن عموتة يمتلك من الخبرة والشخصية ما يجعله مشروعًا يستحق التجربة.

واختتم تساؤله: «هل يكون عموتة هو الرجل القادر على قيادة الأهلي إلى مرحلة جديدة من النجاح؟».