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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المصري البورسعيدي: النحاس مستمر .. ونفاوض الأهلي لتمديد إعارة الساعي

عماد النحاس
عماد النحاس
عبدالله هشام

حسم الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، الجدل المثار بشأن استمرار عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في منصبه أو رحيله عن الفريق بعد نهاية تعاقده.

وانتهى تعاقد عماد النحاس مع النادي المصري بعد نهاية مباراة إنبي في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر "الرابطة" والتي توج بها الفريق البورسعيدي بعد فوزه بثلاثية نظيفة سجلها منذر طمين وحسن علي وعمر الساعي.


وقال الحسيني أبو قمر في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق عبر فضائية TeN :عقد عماد النحاس مع النادي المصري كان لنهاية الموسم المنصرم ، لكن مجلس إدارة النادي برئاسة كامل أبو علي ، قرر تجديد الثقة في الجهاز الفني بعد التتويج ببطولة كأس عاصمة مصر للمرة الأولى في تاريخ النادي ، ونتمنى أن تكون هذه البطولة بمثابة دفعة قوية للاعبي الفريق والجهاز الفني خلال الموسم المقبل لحصد المزيد من الألقاب.

وعن انتهاء إعارة عمر الساعي وعودته إلى الأهلي ، قال الحسيني أبو قمر : اللاعب حالياً على قوة النادي الأهلي بعدما انتهت فترة إعارته ، لكننا بدأنا الحديث مع مسؤولي القلعة الحمراء بشأن تمديد الإعارة مرة أخرى بعدما ظهر اللاعب بشكل مميز مع المصري خلال الموسم الماضي وسجل العديد من الأهداف الحاسمة.

النادي المصري البورسعيدي المصري البورسعيدي المصري عماد النحاس الأهلي

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