قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إدارة الهرم التعليمية تنفي فيديو غش متداول ومنسوب لها|وتؤكد:"قديم ومايخصناش"
هبوط ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم
رئيس صحة النواب: لدينا مقترح لإصدار موقع إلكتروني أو أبليشكن للتأكد من هوية الطبيب قبل ظهوره على أي قناة
إيران: الاتصالات المتبادلة بين ترامب ومسؤولين بطهران ادعاءات كاذبة
بدون سبب.. تأجيل حفل تامر عاشور المقرّر إقامته غدًا في الدوحة
حالة الطقس اليوم الخميس 11 يونيو 2026.. أجواء حارة ورطوبة مرتفعة وشبورة
في قضية تصنيع المواد المخدرة.. سارة خليفة تواجه هذه العقوبة طبقاً للقانون
إنتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بالقاهرة .. اليوم
جوتيريش يحذر: الشرق الأوسط على حافة أزمة أعمق ووقف النار مهدد بالانهيار
إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل أمام جميع السفن
بداية المونديال.. موعد مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا والقنوات الناقلة
شروط قبول اعتذارات امتحانات الثانوية العامة 2026 من المراقبين والملاحظين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميدو: انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة نجاح للكرة المصرية وعلينا دعمه

ميدو وحمزة
ميدو وحمزة
محمد بدران

أشاد نجم الكرة المصرية السابق أحمد حسام ميدو بتطور ملف اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم، بعد تقارير عن تحرك نادي برشلونة لتفعيل بند شراء اللاعب، مؤكدًا أن الخطوة تمثل نجاحًا كبيرًا للكرة المصرية.

وقال ميدو، خلال برنامجه «هنا المونديال»، إن خروج لاعب من منظومة الكرة المصرية إلى نادٍ بحجم برشلونة يُعد مؤشرًا إيجابيًا على تطور المواهب المحلية، مشيرًا إلى أن ذلك سيشجع أندية العالم على متابعة اللاعبين المصريين بشكل أكبر.

وأضاف أن مثل هذه النماذج يجب أن تُقابل بالدعم الكامل، بعيدًا عن الانتماءات الكروية، مؤكدًا أنه لا ينظر في هذه الملفات إلى صراع الأهلي والزمالك، بل إلى نجاح اللاعب المصري في الوصول للاحتراف الخارجي.

وشدد ميدو على أن سفر حمزة عبد الكريم للاحتراف والنجاح في أوروبا سيكون مكسبًا للكرة المصرية بشكل عام، مطالبًا الجماهير والإعلام بالوقوف خلف اللاعب ودعمه في مشواره المقبل، باعتبار أن نجاحه يمثل نجاحًا للكرة المصرية كلها.

احمد حسام ميدو حمزة عبد الكريم برشلونة الدوري الإسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كأس العالم

«Sporty tv» تعلن إذاعة 34 مباراة مجانًا من كأس العالم 2026

الذهب

2000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بمصر

النقابة العامة للمحامين

"المحامين" تحيل نسمة الخطيب للتحقيق بسبب مطالبتها بتقنين الدعارة في مصر

كأس العالم

مونديال 2026.. بث مجاني لمباريات المنتخبات العربية عبر القنوات المفتوحة

مشغولات ذهبية

انخفض 280 جنيها.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

صلاح مصدق

مفاجأة بشأن عقد صلاح مصدق .. تفاصيل

دواجن بيضاء وبيض

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في الأسواق

حالة الطقس

احذر على الطريق السريع.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غدٍ الخميس

ترشيحاتنا

علاء الجميل – نائب رئيس القطاع الصناعي بمجموعة كايرو ثري ايه

علاء جميل : السوربيتول .. بوابة مصر نحو جيل جديد من الصناعات المتكاملة وتعظيم القيمة المضافة

البنك المركزي

البنك المركزي يطرح سندات خزانة بـ25 مليار جنيه الإثنين

الذهب

2000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بمصر

بالصور

استمتع بالقهوة الباردة.. طريقة عمل الآيس كوفي

طريقة عمل الايس كوفى
طريقة عمل الايس كوفى
طريقة عمل الايس كوفى

حضور لافت.. هدى الإتربي تثير الجدل فى أحدث ظهور

هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها
هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها
هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها

مضيعش الفرصة.. ماركات عالمية بمزاد سيارات جمارك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

لو عايز تعمل دايت.. طريقة عمل سلطة التونة

طريقة عمل سلطة التونة
طريقة عمل سلطة التونة
طريقة عمل سلطة التونة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: وحدة بوحدة

المزيد