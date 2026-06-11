ميدو: انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة نجاح للكرة المصرية وعلينا دعمه

أشاد نجم الكرة المصرية السابق أحمد حسام ميدو بتطور ملف اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم، بعد تقارير عن تحرك نادي برشلونة لتفعيل بند شراء اللاعب، مؤكدًا أن الخطوة تمثل نجاحًا كبيرًا للكرة المصرية.

وقال ميدو، خلال برنامجه «هنا المونديال»، إن خروج لاعب من منظومة الكرة المصرية إلى نادٍ بحجم برشلونة يُعد مؤشرًا إيجابيًا على تطور المواهب المحلية، مشيرًا إلى أن ذلك سيشجع أندية العالم على متابعة اللاعبين المصريين بشكل أكبر.

وأضاف أن مثل هذه النماذج يجب أن تُقابل بالدعم الكامل، بعيدًا عن الانتماءات الكروية، مؤكدًا أنه لا ينظر في هذه الملفات إلى صراع الأهلي والزمالك، بل إلى نجاح اللاعب المصري في الوصول للاحتراف الخارجي.

وشدد ميدو على أن سفر حمزة عبد الكريم للاحتراف والنجاح في أوروبا سيكون مكسبًا للكرة المصرية بشكل عام، مطالبًا الجماهير والإعلام بالوقوف خلف اللاعب ودعمه في مشواره المقبل، باعتبار أن نجاحه يمثل نجاحًا للكرة المصرية كلها.