برشلونة الإسباني يخطر الأهلي رسميا بتفعيل بند شراء حمزة عبدالكريم

أخطر نادي برشلونة الإسباني نظيره النادي الأهلي برغبته في تفعيل بند الشراء الخاص بالمهاجم الشاب حمزة عبد الكريم بعد انتهاء فترة إعارته التي استمرت ستة أشهر داخل صفوف النادي الكتالوني.

وتشير التقارير الإسبانية إلى أن إدارة برشلونة حسمت موقفها بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب مع فرق الشباب، وقررت المضي قدمًا نحو ضمه بشكل نهائي

ووفقًا للتقارير، فإن الصفقة قد تدر على الأهلي قيمة مالية كبيرة تشمل المقابل الأساسي إلى جانب حوافز ومتغيرات مرتبطة بمشاركات اللاعب وتطوره مستقبلاً، مع احتفاظ النادي المصري بنسبة من إعادة بيعه في المستقبل

و كشف حمزة عبدالكريم، نجم برشلونة للشباب والمعار إليه من الأهلي، أنه يتأقلم بشكل جيد في "لاماسيا" ويريد مواصلة التطور.

وقال حمزة عبدالكريم في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس": "كل يوم باستفاد وفي كل مباراة وكل دقيقة بلعبها لازم أستفاد".



وأضاف: "مش مجرد بس إني سجله هدف، لازم الانسان يتطور في حاجات تانية، ويلعب للفريق، الكرة هنا جماعية جدًا".

واختتم حمزة بدالكريم تصريحاته قائلا: "الفريق عارف مميزاتي فين وبنتمرن عليها وفي المباريات بتظهر والفريق كله بيساعدني عشان ده يظهر"