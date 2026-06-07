برشلونة يواجه أزمة جديدة تهدد أعمال تجديد ملعب كامب نو ومشروعات أخرى

يواجه نادي برشلونة أزمة جديدة تتعلق باستكمال أعمال تجديد ملعب “سبوتيفاي كامب نو”؛ بسبب نقص الأموال اللازمة.

وكشفت صحيفة (ماركا) الإسبانية، اليوم الأحد، أن معظم مشاريع البناء الخاصة بالنادي ولاسيما مشروع استكمال تجديد ملعب "سبوتيفاي كامب نو" ومشروع "إسباي بارسا"، تواجه أزمة جديدة بسبب الوقت وأيضًا التكلفة المادية، بسبب عدم تغطية قرض بنك جولدمان ساكس البالغ 1.45 مليار يورو، التكلفة كاملة، لذا فإن النادي بحاجة للمزيد من الأموال لإتمام مشروعه الطموح.

ووفقًا للصحيفة، فإن مجلس إدارة النادي بقيادة الرئيس “خوان لابورتا” يُدرك أن الميزانية المخصصة لن تكون كافية لإتمام مشروع إسباي بارسا، ولزيادة الميزانية؛ سيحتاج لابورتا لطلب موافقة أعضاء النادي المندوبين، وهو يدرس القيام بذلك في المؤتمر العام الاستثنائي المُقرر عقده في يوليو المقبل، حيث سيُعيّن الرئيس المُنتخب مجلس إدارته الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن القرض البالغ قيمته 1.45 مليار يورو، والذي موّل مشروع "إسباي بارسا"، بفضل مجموعة مستثمرين بقيادة شركة الاستشارات "جولدمان ساكس"، بدأ ينفد، ولا يزال العمل جارياً على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" والمرافق الأخرى مثل قاعة "بالاو بلاوجرانا" الرياضية متعددة الاستخدامات وتطوير المنطقة المحيطة بملعب "ليس كورتس".

ويحتاج النادي الكتالوني إلى مزيد من التمويل لإتمام المشروع، ولذلك سيضطر لابورتا إلى طلب زيادة في القرض من الأعضاء، ولا يزال موعد هذه الزيادة غير واضح، ولكن من المحتمل أن يكون ذلك في وقت مبكر من الشهر المقبل.

وقد أنهى النادي إكمال ملعب "كامب نو" المرحلة 1C، التي سمحت له، قبل بضعة أشهر، بتوسيع سعته إلى 62,657 متفرجاً ويركز العمل حالياً على بناء درجتي كبار الشخصيات والدرجة الثالثة.

وبعد إعداد وتقديم جميع التقارير اللازمة، ينتظر برشلونة الآن مجلس مدينة برشلونة لتحديد مواعيد المراحل الجديدة وعدد المقاعد التي يمكن إضافتها في كل مرحلة.

ومن المتوقع أن تستمر المرحلة الحالية، التي ستُنهي تجهيز 9400 مقعد لكبار الشخصيات، حتى صيف 2027.

أما المرحلة الأخيرة، وهي بناء حلقات الضغط والسقف، فستتطلب نقلًا آخر للجماهير، لم يُحدد مكانه بعد وسيُقام هذا النقل مع بداية موسم 2027-2028.