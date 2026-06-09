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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تصريحات برناردو سيلفا تثير الجدل داخل برشلونة رغم اتفاق مبدئي بين الطرفين

برناردو سيلفا
برناردو سيلفا
حسن العمدة

أثارت التصريحات الأخيرة للدولي البرتغالي برناردو سيلفا حول مستقبله حالة من الاستغراب داخل أروقة نادي برشلونة، في ظل التقارير التي تتحدث عن وجود اتفاق مبدئي بين اللاعب والنادي الكتالوني بشأن الانتقال خلال الفترة المقبلة.

قرار مفاجئ من برناردو سيلفا

وكان سيلفا قد قال عقب فوز منتخب البرتغال على تشيلي بنتيجة 2-1: "برشلونة خيار مطروح بالنسبة لي، لكنني لم أتخذ قراري النهائي بعد، وسأبحث عن الفريق الذي يرغب بوجودي ضمن صفوفه".

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن لاعب الوسط البرتغالي، البالغ من العمر 31 عامًا، توصل بالفعل إلى اتفاق نهائي مع برشلونة يقضي بتوقيع عقد يمتد لموسمين، مع وجود نية لإتمام الصفقة في مرحلة لاحقة.

وأضافت الصحيفة أن إدارة برشلونة رحبت برغبة اللاعب في ارتداء قميص الفريق، وهي الرغبة التي نقلها وكيله الشهير خورخي مينديز إلى مسؤولي النادي، رغم أن التعاقد مع سيلفا لم يكن ضمن الأولويات الأساسية في خطط الإدارة الرياضية.

وأشارت التقارير إلى أن القرار النهائي بشأن الصفقة كان بيد المدير الفني الألماني هانسي فليك، الذي أبدى موافقة داخلية على ضم اللاعب، خاصة في حال إتمام التعاقد معه دون مقابل، ضمن استراتيجية النادي لتدعيم صفوفه بعناصر تمتلك الخبرة والجودة الفنية.

برناردو سيلفا نادي برشلونة برشلونة

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