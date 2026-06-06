جوارديولا يغازل صفقة برشلونة المنتظرة.. ويشيد بمشروع فليك

أطلق الإسباني بيب جوارديولا، إشادة كبيرة بأحد اللاعبين المرشحين للانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات المقبلة، كما أثنى على العمل الذي يقدمه المدرب الألماني هانز فليك مع الفريق الكتالوني خلال الموسمين الأخيرين.

ويتواجد جوارديولا ، في كتالونيا خلال الفترة الحالية بعد إسدال الستار على مسيرته الطويلة مع مانشستر سيتي، والتي امتدت لعشر سنوات حقق خلالها العديد من الألقاب المحلية والقارية.

برناردو سيلفا

وعند سؤاله عن البرتغالي برناردو سيلفا وإمكانية انتقاله إلى برشلونة، أكد جوارديولا أن اللاعب يمتلك من الجودة ما يجعله قادرًا على التأقلم مع أي فريق، قائلاً: "برناردو سيتكيف مع أي فريق، إنه لاعب جيد جدًا".

كما أشاد بالأرجنتيني جوليان ألفاريز، مؤكدًا أنه من العناصر المميزة التي امتلكها مانشستر سيتي خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الفريق الإنجليزي كان يضم دائمًا لاعبين على أعلى مستوى في جميع المراكز.

لقب الدوري الإسباني

وعن نجاح برشلونة في التتويج بلقب الدوري الإسباني لموسمين متتاليين تحت قيادة فليك، قال جوارديولا: "هؤلاء اللاعبون يمثلون برشلونة بأفضل صورة سواء كانوا من لاماسيا أو من خارجها.. لقد قدموا موسمين استثنائيين، ليس فقط من ناحية النتائج، بل أيضًا من حيث جودة الأداء والمتعة التي يقدمونها داخل الملعب".

وأضاف: "أنا معجب جدًا بفليك وبطريقة عمله، وأتمنى أن يستمر هذا المشروع لسنوات طويلة".

بطولة دوري أبطال أوروبا

وتحدث المدرب الإسباني عن بطولة دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أنها قد تكون قاسية على المشاريع الناجحة، موضحًا: "دوري الأبطال يدمر الكثير من المشاريع. أتمنى ألا يحدث ذلك مع برشلونة، وألا يتم الحكم على الموسم بالفشل لمجرد عدم الفوز بالبطولة".

دوري الأبطال

وتابع: "الدوري هو البطولة التي تمنح الاستقرار الحقيقي، بينما يحتاج دوري الأبطال إلى تفاصيل كثيرة، من بينها الجاهزية البدنية وتجنب الإصابات وحتى بعض القرارات التحكيمية المؤثرة".

وفي ختام حديثه، مازح جوارديولا الصحفيين بشأن مستقبله المهني قائلاً إنه قد يعود للدراسة في المدرسة التي تعلم فيها عندما كان صغيرًا ليصبح معلمًا، قبل أن يضيف: "في الوقت الحالي أريد الاستقرار لبعض الوقت، وبعدها سأرى ما سأفعله، حتى أنا لا أعرف الإجابة الآن".