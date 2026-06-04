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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خلدون المبارك يكشف كواليس رحيل جوارديولا عن مانشستر سيتي: هدد بالاستقالة 100 مرة.. وهذه المرة كان جادًا

جوارديولا
جوارديولا
إسلام مقلد

كشف خلدون المبارك تفاصيل مثيرة حول قرار رحيل المدرب الإسباني بيب جوارديولا عن مانشستر سيتي، مؤكدًا أن المدير الفني لوّح بالاستقالة عشرات المرات خلال السنوات الماضية، إلا أن المرة الأخيرة كانت مختلفة تمامًا.

نهاية حقبة تاريخية في مانشستر سيتي

وأسدل جوارديولا الستار على مسيرة استمرت 10 سنوات داخل مانشستر سيتي، بعدما قاد الفريق لتحقيق 20 لقبًا، من بينها 6 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب دوري أبطال أوروبا، ليغادر النادي بنهاية الموسم الحالي رغم تبقي عام في عقده.

وكان المدرب الإسباني قد أعلن أن الفريق بحاجة إلى "مدير جديد" و"طاقة جديدة"، مؤكدًا أن الوقت حان لبدء مرحلة مختلفة داخل النادي.

خلدون المبارك: هذه المرة لم أحاول إقناعه بالبقاء

وخلال حديثه لوسائل الإعلام التابعة للنادي، أوضح خلدون المبارك أنه أدرك منذ البداية أن قرار جوارديولا هذه المرة نهائي، قائلاً: "كنت أعلم أنه يعني ما يقوله، ولهذا السبب لم أقاوم قراره".

وأضاف: "على مدار السنوات الماضية كنت دائمًا أتمكن من إقناعه بالاستمرار، لأنني كنت أعرف أن الرحيل لم يكن قرارًا نهائيًا، لكن هذه المرة كان الأمر مختلفًا".

"استقال 100 مرة خلال 10 سنوات"

وفي تصريح طريف، قال رئيس مانشستر سيتي إن جوارديولا هدد بالاستقالة نحو 100 مرة خلال السنوات العشر الماضية، مشيرًا إلى أن الجميع داخل النادي اعتاد على تلك التصريحات.

وأوضح: "هناك قصة الراعي الكاذب، وفي حالة بيب عندما يقول إنه سيستقيل، فهذا لا يعني دائمًا أنه سيرحل بالفعل، لذلك كنا نتعامل مع الأمر بهدوء".

وأضاف: "لكن في النهاية كان من الطبيعي أن تأتي اللحظة التي يصبح فيها القرار حقيقيًا".

علاقة خاصة بين المبارك وجوارديولا

وتحدث خلدون المبارك عن طبيعة علاقته بالمدرب الإسباني، مؤكدًا أنها تجاوزت حدود العمل بكثير.

وقال: "بيب أكثر من مجرد مدرب للنادي، إنه صديق مقرب للغاية، ولا أعرف إذا كان سيوافق على ذلك أم لا، لكنني كنت أعتبر نفسي طبيبه النفسي طوال هذه السنوات".

وأشار إلى أن الثنائي مرّ بالعديد من اللحظات الصعبة والناجحة معًا، وهو ما عزز العلاقة الإنسانية بينهما داخل وخارج الملعب.

لغز الرحيل بدأ قبل أسابيع

وكانت الشكوك قد بدأت تحيط بمستقبل جوارديولا بعد تصريحاته الأخيرة، خاصة عقب نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي، عندما سُئل عن إمكانية أن تكون زيارته الأخيرة لملعب ويمبلي، فأجاب مازحًا: "مستحيل.. لا يزال لدي عام في عقدي".

لكن بعد تعادل مانشستر سيتي مع بورنموث يوم 19 مايو، والذي منح لقب الدوري إلى آرسنال، ألمح المدرب الإسباني إلى حاجته لعقد جلسة مع خلدون المبارك، قبل أن يحسم قراره رسميًا بعد أيام قليلة.

ماريسكا الأقرب لخلافة جوارديولا

وعن هوية المدير الفني الجديد، أشار خلدون المبارك إلى أن النادي سيعلن قراره قريبًا، وسط تقارير تتحدث عن اقتراب إنزو ماريسكا، المساعد السابق لجوارديولا والمدير الفني السابق لتشيلسي، من تولي المهمة.

واختتم رئيس مانشستر سيتي تصريحاته قائلًا: "تحلّوا بالقليل من الصبر، سنعلن الاسم قريبًا جدًا، ويمكن للجميع الاطمئنان إلى أننا اخترنا أفضل مدرب ممكن لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة".

خلدون المبارك بيب جوارديولا جوارديولا مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز

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