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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

توريه: صلاح قدم مسيرة استثنائية في الدوري الإنجليزي وأنصحه بالانتقال إلى السعودية

صلاح وتورية
صلاح وتورية
محمد بدران

أكد كولو توريه، مساعد المدير الفني بيب جوارديولا في مانشستر سيتي، أن النجم المصري محمد صلاح قدم مسيرة استثنائية مع نادي ليفربول، وحقق إنجازات لا تُصدق خلال سنواته داخل الفريق الإنجليزي.

وقال توريه في تصريحات تلفزيونية، إن ما قدمه صلاح مع ليفربول يُعد استثنائيًا بكل المقاييس، مشيرًا إلى أنه في النهاية جزء من “دورة الحياة في كرة القدم”، حيث تنتهي كل مرحلة ناجحة مهما كانت عظيمة.

وأضاف أن اتخاذ القرارات الصعبة في التوقيت المناسب قد يكون الأفضل للاعبين، موضحًا أن أي انتقال جديد يمكن أن يمنح اللاعب دوافع وطاقة مختلفة بعد سنوات طويلة في نفس النادي.

وفيما يتعلق بخطوة صلاح المقبلة، أكد توريه أن القرار يعود للاعب نفسه، لكنه شخصيًا يرى أن الانتقال إلى الدوري السعودي قد يكون خيارًا جيدًا له ولعائلته من الناحيتين الثقافية والدينية.

وأشار إلى أن وجود لاعبين ومدربين كبار في منطقة الشرق الأوسط يسهم في تطوير كرة القدم بشكل كبير، لافتًا إلى أنه لو كان مكان صلاح لربما فكر بجدية في خوض تجربة هناك.

محمد صلاح كولى تورية الدوري الإنجليزي مان سيتي ليفربول

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