هل تعيد إسرائيل الكرة ضد إيران بهجوم كبيرة كما في فبراير الماضي؟

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، بوجود عمليات عسكرية ودبلوماسية مستمرة حول التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.

قالت القناة 13 الإسرائيلية أن المؤسسة الحربية في إسرائيل تستعد لاحتمال تصعيد كبير في المنطقة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة “كان” أن الولايات المتحدة بدأت بإرسال عشرات الطائرات المقاتلة الإضافية إلى الشرق الأوسط. وأفادت الهيئة بأن سرباً من مقاتلات إف-16 وصل إلى المنطقة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مع توقعات بوصول المزيد من الطائرات المقاتلة خلال الأيام المقبلة إلى قواعد أخرى في المنطقة.



وأفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن إسرائيل تؤكِّد أن الولايات المتحدة تستعد لتوسيع عملياتها العسكرية ضد إيران. ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي قوله: “نحن أمام أسبوع حاسم، فيه سنعرف إن كانت الحرب ستتجدَّد وإن كانت إسرائيل ستنضم للقتال ضد إيران أم لا”.

كما نقلت القناة 13 عن مسؤول قوله إنه من المنتظر أن توسع الولايات المتحدة ضرباتها خلال الأيام القادمة. وأشارت القناة إلى أنه حتى الآن لا توجد توقعات بتوجيه ضربات إيرانية ضد إسرائيل، لكنها أوضحت أن هذا قد يتغير في كل لحظة.

كذلك، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل تدرس في هذه الأيام إمكانية فرض حظر كامل على تحليق الطائرات المسيّرة (الدرون) في الأجواء الإسرائيلية.

ووفق المسئول، فإن هذا الإجراء قيد الدراسة خشية أن تغيّر إيران أسلوب عملها وتكتيكاتها وأن تستخدم هذه الطائرات في أي تصعيد مستقبلي.