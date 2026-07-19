الخارجية الأمريكية تحذر من تهديدات محتملة لمصالحها حول العالم بسبب التصعيد مع إيران

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من احتمال تعرض المصالح الأمريكية والمنشآت أو المواقع المرتبطة بالولايات المتحدة لهجمات قد تنفذها جماعات موالية لإيران، في ظل تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الصراع الحالي مع إيران قد يدفع جماعات مدعومة من طهران إلى استهداف مصالح أمريكية أو منشآت ذات صلة بالولايات المتحدة في مناطق مختلفة من العالم، داعية المواطنين الأمريكيين إلى توخي الحيطة ومتابعة الإرشادات الأمنية الصادرة عن السفارات والقنصليات الأمريكية.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أنها تتابع التطورات الأمنية عن كثب بالتنسيق مع شركائها الدوليين، مؤكدة أنها ستواصل تحديث تقييمات المخاطر واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها ومنشآتها الدبلوماسية والعسكرية في الخارج.

ويأتي هذا التحذير، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا غير مسبوق بين الولايات المتحدة وإيران، تخللته ضربات عسكرية متبادلة وتهديدات باستهداف قواعد ومصالح أمريكية، ما أثار مخاوف من اتساع نطاق المواجهة إلى خارج منطقة الشرق الأوسط.

وكانت واشنطن قد رفعت مستوى التأهب الأمني خلال الأيام الماضية في عدد من بعثاتها الدبلوماسية وقواعدها العسكرية، بالتزامن مع تحذيرات من احتمال تنفيذ هجمات بواسطة صواريخ أو طائرات مسيّرة أو عبر جماعات حليفة لإيران تنشط في عدة مناطق.

ويأتي بيان الخارجية ضمن سلسلة إجراءات احترازية تتخذها الإدارة الأمريكية لمواجهة المخاطر المحتملة، في ظل استمرار التوترات الإقليمية وتزايد المخاوف من استهداف المصالح الأمريكية أو خطوط الملاحة والمنشآت الحيوية المرتبطة بها في عدد من الدول.