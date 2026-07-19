تفوق على «ميسي» .. «مبابي» ينفرد بعرش هدافي كأس العالم التاريخيين

واصل النجم الفرنسي كيليان مبابي كتابة التاريخ في بطولات كأس العالم، بعدما انفرد بصدارة قائمة الهدافين التاريخيين للمونديال، رافعًا رصيده إلى 22 هدفًا.

وجاء إنجاز مبابي بعد تسجيله هدفًا جديدًا بقميص منتخب فرنسا خلال مواجهة إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث، ليتجاوز الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يتوقف رصيده عند 21 هدفًا، ويصبح الهداف التاريخي للبطولة.

ويواصل قائد المنتخب الفرنسي تأكيد مكانته بين أساطير اللعبة، بعدما حقق رقمًا تاريخيًا جديدًا في سجل كأس العالم، مستفيدًا من تألقه اللافت على مدار النسخ الأخيرة من البطولة.

كما يتصدر مبابي قائمة هدافي كأس العالم 2026 حتى الآن برصيد 10 أهداف، بينما يأتي ليونيل ميسي في المركز الثاني برصيد 8 أهداف، قبل المباراة النهائية المرتقبة التي تجمع منتخب الأرجنتين بنظيره الإسباني.