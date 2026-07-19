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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مباراة الميدالية البرونزية.. رجل مواجهة إنجلترا وفرنسا في كأس العالم 2026

بوكايو ساكا
بوكايو ساكا
رباب الهواري

حقق منتخب إنجلترا إنجازًا تاريخيًا بتتويجه بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم 2026 للمرة الأولى، بعدما تغلب على منتخب فرنسا بنتيجة مثيرة بلغت ستة أهداف مقابل أربعة، في مواجهة حافلة بالإثارة والأهداف حتى اللحظات الأخيرة.

بدأ المنتخب الإنجليزي المباراة بقوة كبيرة، ونجح ديكلان رايس في افتتاح التسجيل مبكرًا عند الدقيقة الثالثة، بعدما أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك الفرنسية، مانحًا منتخب بلاده أفضلية مبكرة.

وواصل الإنجليز ضغطهم، ليضيف إزري كونسا الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة عشرة برأسية متقنة، قبل أن يعزز بوكايو ساكا التقدم بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة السابعة والثلاثين، ثم عاد اللاعب نفسه مع انطلاق الشوط الثاني مباشرة ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة السادسة والأربعين، لينهي المنتخب الإنجليزي نصف المباراة متفوقًا بفارق مريح.

ورغم التأخر الكبير، لم يستسلم المنتخب الفرنسي، ونجح في تقليص الفارق سريعًا عبر قائده كيليان مبابي الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة الثامنة والأربعين، ثم أضاف برادلي باركولا الهدف الثاني لفرنسا في الدقيقة الرابعة والخمسين، قبل أن يعود مبابي ويحرز هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة السادسة والستين، لتشتعل المواجهة من جديد.

وفي الدقائق الأخيرة، حصل المنتخب الإنجليزي على ركلة جزاء ترجمها بوكايو ساكا إلى الهدف الخامس في الدقيقة السابعة والثمانين، لكن المنتخب الفرنسي رد سريعًا عن طريق عثمان ديمبيلي الذي أحرز الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليبقي على آمال فريقه حتى اللحظات الأخيرة.

وقبل إطلاق صافرة النهاية، اختتم جود بيلينجهام مهرجان الأهداف بإحراز الهدف السادس لإنجلترا بعد مجهود فردي مميز، مؤكدًا تفوق منتخب بلاده في مباراة تعد من أكثر مواجهات البطولة إثارة.

ونال بوكايو ساكا جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعدما قدم أداءً استثنائيًا وقاد منتخب إنجلترا إلى الفوز بتسجيله ثلاثة أهداف، ليسهم بصورة مباشرة في تتويج الأسود الثلاثة بالميدالية البرونزية لأول مرة في تاريخ مشاركاتهم بكأس العالم. 


 

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