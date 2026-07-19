بسبب الهزار .. القبض على طرفي مشاجرة بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله إحدى السيدات من آخرين لقيامهم بالتعدى على أطفالها " من ذوى الهمم" وتحطيم باب الشقة محل سكنها بالقاهرة .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14/الجارى نشبت مشاجرة بين طرف أول (القائمة على النشر)، وطرف ثان (زوجها و"أنجال شقيقه 3 أشخاص" وأحد أصدقائهم) لخلافات بين نجل القائمة على النشر وأحد أفراد الطرف الثانى حول المزاح قام على إثرها الطرفان بالتعدى على بعضهم بالسب دون حدوث ثمة إصابات .

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه, وأضافت القائمة على النشر بنشرها مقطع الفيديو وإدعائها كذباً بمضمون ما ورد بالمقطع نكايةً فى زوجها وأقاربه..

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .





