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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الدوالى والقلب والأمعاء والجروح.. عشبة واحدة تعالج 4 مشاكل

الدوالى
الدوالى
اسماء محمد

يعد الخردل من الأعشاب التى تمتلك فوائد صحية عديدة للجسم.

ووفقا لموقع tuasaude نكشف لكم أهم فوائد الخردل الصحية.

تنظيم الأمعاء

يُمكن للخردل أن يُنظّم حركة الأمعاء لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف التي تُحفّز حركة الأمعاء الطبيعية وتزيد من حجم البراز وهذا بدوره يُسهّل عملية التبرّز ويُساعد في علاج الإمساك.

تعزيز التئام الجروح

يمكن أن يساعد الخردل في التئام الجروح لأنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات يمكن أن تمنع العدوى وتقلل الالتهاب في المنطقة.

المساعدة في منع التقلصات

يُمكن أن يُساعد الخردل الأصفر في الوقاية من تشنجات العضلات الناتجة عن التمارين الرياضية الشاقة. 

يُحسّن حمض الأسيتيك الموجود في الخردل من عمل الأستيل كولين، وهو ناقل عصبي يُشارك في انقباض العضلات واسترخائها. وهذا بدوره يُساعد في الوقاية من التشنجات أو تخفيفها.

ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لإثبات الفوائد المحتملة للخردل في علاج التقلصات.

تقليل خطر أمراض القلب والأوعية الدموية

بذور الخردل غنية بالدهون الجيدة، مثل اوميجا 3 ، والتي تساعد على تقليل مستويات الكوليسترول "الضار"، والكوليسترول الضار، والكوليسترول الكلي، والدهون الثلاثية.

بفضل خصائصه المضادة للأكسدة، يمنع الخردل أيضًا تراكم الدهون داخل الأوعية الدموية ويعزز الدورة الدموية المثلى، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل تصلب الشرايين أو النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.

الخردل فوائد الخردل الأمعاء التقلصات القلب أمراض الأوعية الدموية الأوعية الدموية

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