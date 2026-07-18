محافظ جنوب سيناء: تنفيذ خطط التطوير لقرية الجبيل وتحسين الخدمات للمواطنين

أكد محافظ جنوب سيناء الدكتور إسماعيل كمال أن المحافظة تواصل تنفيذ خططها لتطوير قرية الجبيل والارتقاء بالبنية الأساسية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جنوب سيناء.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، عددًا من أهالي قرية الجبيل بمدينة طور سيناء، بحضور نائب المحافظ الدكتورة إيناس سمير، ورئيس مدينة طور سيناء علي حمادة وضمن حرصه على التواصل المباشر والمستمر مع المواطنين بمختلف مدن وقرى ووديان المحافظة.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن التواصل مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم يمثل نهجًا ثابتًا للمحافظة، بهدف التعرف على احتياجاتهم والعمل على تلبيتها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بجودة الحياة في مختلف أنحاء جنوب سيناء.

واستمع المحافظ إلى آراء ومطالب أهالي قرية الجبيل، كما استعرض معهم المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بالقرية، والتي تستهدف دعم الاستقرار المجتمعي وتعزيز الأنشطة الزراعية والصناعية، وفي مقدمتها مشروع "محكى الجبيل"، الذي يعد أحد المشروعات المهمة ضمن خطة التطوير الشامل للقرية، لما يحققه من آثار تنموية وخدمية، ويسهم في خلق فرص أفضل لأبناء القرية.