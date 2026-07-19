شريف إكرامي يكشف كواليس قرار اعتزاله: شعرت أن الوقت قد حان

أكد شريف إكرامي، الحارس السابق للأهلي وبيراميدز، أن قرار اعتزال كرة القدم جاء بعد دراسة وقناعة كاملة، موضحًا أنه لم يكن مرتبطًا بقدرته البدنية، وإنما برغبته الشخصية وشعوره بأن الوقت أصبح مناسبًا لإنهاء مسيرته داخل الملاعب.

وقال إكرامي، خلال استضافته في برنامج "ملعب أون" مع الإعلامي سيف زاهر، إن الجانب البدني لم يكن عائقًا أمام استمراره، لكنه شعر بأن الحماس والإحساس الذي كان يدفعه للاستمرار في اللعب لم يعد كما كان، وهو ما جعله يحسم موقفه ويعلن الاعتزال.

وأوضح أن تجربته مع الأهلي كانت مليئة بالنجاحات والبطولات، مؤكدًا أنه غادر النادي بعد تحقيق معظم أهدافه، بينما جاءت محطة بيراميدز لتمنحه فرصة المشاركة بشكل أكبر داخل الملعب، وهو الأمر الذي كان يبحث عنه في تلك المرحلة من مسيرته.

وأشار حارس منتخب مصر السابق إلى أن أصعب قرار واجهه طوال مشواره الكروي كان إعلان الاعتزال، مؤكدًا أن الطريق لم يكن سهلًا، لكنه شعر بالرضا عن مسيرته وما حققه خلالها، خاصة في سنواته الأخيرة داخل الملاعب.

وشدّد إكرامي على أن قيمة اللاعب داخل الفريق لا تقاس بعدد المباريات التي يخوضها فقط، موضحًا أن التأثير قد يمتد إلى أدوار أخرى داخل غرفة الملابس وخارجها، مستشهدًا بتجربة الحارس الإنجليزي سكوت كارسون مع مانشستر سيتي، الذي ظل عنصرًا مهمًا داخل الفريق رغم مشاركاته المحدودة، بفضل تأثيره الإيجابي ودوره داخل المجموعة.