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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خاص | جوميز يوجه رسالة مؤثرة لحسام عبد المجيد بعد اقترابه من لودوجوريتس

جوزيه جوميز وحسام عبد المجيد
جوزيه جوميز وحسام عبد المجيد
مجدي سلامة

وجه البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الخليج السعودي والزمالك السابق، رسالة للاعبه السابق حسام عبد المجيد، بعد اجتيازه الكشف الطبي تمهيدًا لانتقاله إلى لودوجوريتس البلغاري.

وكان موقع صدى البلد انفرد أمس باجتياز حسام عبد المجيد للفحص الطبي، قبل اتمام انتقاله رسميًا إلى لودوجوريتس البغاري قادمًا من الزمالك… التفاصيل من هنا

وقال جوزيه جوميز، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”: “لقد كان من دواعي سروري العمل معه، كان لاعبًا يرغب في التعلم، ويريد أن يصبح أفضل في كل يوم”.

وأضاف: “لديه طموح، ولكنه متواضع للغاية، لقد كان من دواعي سروري البالغ أن أساهم في مساعدته ليصبح أفضل وأفضل وأفضل”.

واختتم: “إنه لفخري أن أشارك في مسيرته المهنية، هو يستحق كل التوفيق”.

تفاصيل الاتفاق

وكان الزمالك قد توصل إلى اتفاق مع لودوجوريتس بشأن بيع اللاعب، على أن يتوجه عبد المجيد إلى بلغاريا خلال الأيام المقبلة للانضمام إلى معسكر فريقه الجديد عقب إنهاء جميع الإجراءات الإدارية.

وبموجب الاتفاق، سيحصل الزمالك على 1.5 مليون يورو مقابل إتمام الصفقة، إلى جانب حوافز مالية إضافية تصل إلى 250 ألف يورو في حال مشاركة لودوجوريتس في البطولات الأوروبية، فضلًا عن احتفاظ النادي الأبيض بنسبة 20% من قيمة أي انتقال مستقبلي للاعب.

ولم يكتف الزمالك بالمقابل المالي، إذ أدرج ضمن الاتفاق بندًا يمنحه أولوية استعادة خدمات المدافع الدولي إذا تلقى لودوجوريتس مستقبلًا عرضًا من أحد الأندية المصرية.

ويقضي هذا البند بإلزام النادي البلغاري بإبلاغ الزمالك بكافة تفاصيل أي عرض محلي يصل للتعاقد مع عبد المجيد، مع منح القلعة البيضاء الحق في معادلة العرض واستعادة اللاعب وفق الشروط نفسها قبل إتمام انتقاله إلى أي فريق داخل مصر.

جوزيه جوميز حسام عبد المجيد الزمالك لودوجوريتس البغاري

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