حسام عبد المجيد يجتاز الكشف الطبي تمهيدًا لانتقاله إلى نادي بلغاري | خاص

اقترب حسام عبد المجيد من خوض أولى تجاربه الاحترافية في الملاعب الأوروبية، بعدما أنهى جميع الإجراءات الطبية الخاصة بانتقاله إلى لودوجوريتس البلغاري، تمهيدًا لإتمام الصفقة بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وخضع مدافع الزمالك ومنتخب مصر للكشف الطبي داخل القاهرة، حيث اجتازه بنجاح، لتتبقى الخطوات النهائية الخاصة بتوقيع العقود بين اللاعب والناديين، قبل الإعلان الرسمي عن انتقاله إلى الفريق البلغاري

وكان الزمالك قد توصل إلى اتفاق مع لودوجوريتس بشأن بيع اللاعب، على أن يتوجه عبد المجيد إلى بلغاريا خلال الأيام المقبلة للانضمام إلى معسكر فريقه الجديد عقب إنهاء جميع الإجراءات الإدارية.

وبموجب الاتفاق، سيحصل الزمالك على 1.5 مليون يورو مقابل إتمام الصفقة، إلى جانب حوافز مالية إضافية تصل إلى 250 ألف يورو في حال مشاركة لودوجوريتس في البطولات الأوروبية، فضلًا عن احتفاظ النادي الأبيض بنسبة 20% من قيمة أي انتقال مستقبلي للاعب.

ولم يكتف الزمالك بالمقابل المالي، إذ أدرج ضمن الاتفاق بندًا يمنحه أولوية استعادة خدمات المدافع الدولي إذا تلقى لودوجوريتس مستقبلًا عرضًا من أحد الأندية المصرية.

ويقضي هذا البند بإلزام النادي البلغاري بإبلاغ الزمالك بكافة تفاصيل أي عرض محلي يصل للتعاقد مع عبد المجيد، مع منح القلعة البيضاء الحق في معادلة العرض واستعادة اللاعب وفق الشروط نفسها قبل إتمام انتقاله إلى أي فريق داخل مصر.