باركولا يشعل المباراة .. فرنسا تسجّل الهدف الثاني في شباك إنجلترا

واصل منتخب فرنسا محاولاته للعودة في مواجهة إنجلترا، بعد ما نجح برادلي باركولا في تسجيل الهدف الثاني للديوك خلال مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم 2026.

وسجل باركولا الهدف في الدقيقة 54، مستغلًا هجمة سريعة أنهى بها الكرة داخل الشباك الإنجليزية، ليقلص الفارق إلى 4-2 مع انطلاق الشوط الثاني.

وكان كيليان مبابي قد افتتح أهداف فرنسا في الدقيقة 48، بعد نهاية شوط أول شهد تفوقًا كاسحًا لمنتخب إنجلترا برباعية نظيفة.

وبات المنتخب الفرنسي يضغط بقوة بحثًا عن تقليص الفارق أكثر، بينما يسعى منتخب إنجلترا لاستعادة السيطرة والحفاظ على تقدمه لحسم المركز الثالث في البطولة.