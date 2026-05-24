جوارديولا يحذر من البحث عن مدرب يشبه لتولي مانشستر سيتي

قال بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الذي سيغادر منصبه، إنه يأمل أن يكون خليفته صادقا مع نفسه، وحذر من أن أي محاولة للعثور على نسخة طبق الأصل منه قد تأتي بنتائج عكسية.

وسيرحل جوارديولا، الذي قاد سيتي للفوز بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، في نهاية الموسم بعد عشر سنوات في منصبه.

ويتردد أن الإيطالي إنزو ماريسكا، الذي سبق له تدريب تشيلسي وليستر سيتي وعمل أيضا تحت قيادة جوارديولا كمساعد في مانشستر سيتي، المرشح الأوفر لخلافته.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت إدارة مانشستر سيتي قد طلبت نصيحته بشأن المدرب القادم، قال جوارديولا للصحفيين يوم الجمعة الماضي "لا يجدي نفعا التعاقد مع شخص يشبهني في هذه النوعية من الوظائف".

المباراة الأخيرة لجوارديولا

وأضاف المدرب الإسباني قبل المباراة الأخيرة لمانشستر سيتي في الدوري هذا الموسم على أرضه ضد أستون فيلا في وقت لاحق اليوم الأحد "عليك أن تكون مميزا وطبيعيا، والمدرب الجديد سيكون على طبيعته أيضا.

أكمل: "في اللحظة التي يبدأ فيها الأمر بأن يكون نسخة من شخص آخر... سيصبح الجميع مثل بعضهم البعض. لا بد أن يكون الأمر كذلك. لهذا السبب سيكون كل شيء على ما يرام".

وسيرحل جوارديولا عن مانشستر سيتي مع شبح 115 تهمة بانتهاك قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز المالية التي لا تزال تلقي بظلالها على فترته في منصبه، لكنه قال إنه واثق من أنه لا داعي للقلق.

وأضاف "لأنني أثق بهم. أثق بهم! لأنني تحدثت معهم وأثق في تصرفاتهم و(ما) فعلوه. لذلك، ما حدث.. سيكون هناك حل. أثق بهم".

