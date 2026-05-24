بعد 10 سنوات من الإنجازات.. جوارديولا يخوض مباراته الأخيرة مع السيتي أمام أستون فيلا

يستعد فريق مانشستر سيتي لخوض مواجهة قوية أمام أستون فيلا، مساء اليوم الأحد، على ملعب “الاتحاد”، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء يحمل طابعًا استثنائيًا داخل أروقة الفريق السماوي.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة وسط أجواء خاصة، بعدما تأكد أن المواجهة ستكون الأخيرة للمدرب الإسباني بيب جوارديولا على رأس القيادة الفنية للفريق، عقب إعلان رحيله بنهاية الموسم الحالي، ليُسدل الستار على واحدة من أنجح الفترات في تاريخ النادي الإنجليزي.

ومن المنتظر أن تقام المباراة في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يستضيف السيتي نظيره أستون فيلا في مواجهة يسعى خلالها لإنهاء الموسم بصورة قوية أمام جماهيره على ملعبه.

وكان مانشستر سيتي قد أعلن رسميًا نهاية مشوار جوارديولا مع الفريق، رغم استمرار عقده حتى صيف 2027، بعدما قرر المدرب الإسباني وضع حد لمسيرته التي بدأت في صيف 2016 وامتدت لعشر سنوات شهدت نجاحات استثنائية.

وخلال فترة قيادته، نجح جوارديولا في كتابة تاريخ جديد للنادي، بعدما قاد مانشستر سيتي للتتويج بـ20 لقبًا مختلفًا، من بينها 6 ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب تحقيق حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي عام 2023.