ترامب يهدد: من المحتمل أن نضرب إيران مجددا الليلة

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدات جديدة ضد إيران، مؤكداً أن واشنطن قد تشن هجوماً عسكرياً جديداً على أهداف إيرانية خلال الساعات المقبلة، في تصعيد يعكس استمرار التوتر بين البلدين.

وخلال تصريحاته على هامش قمة الناتو، قال ترامب إن "هناك احتمالاً كبيراً لتنفيذ ضربة جديدة ضد إيران الليلة"، مشدداً على أن أي تحرك عسكري سيكون "قوياً وحاسماً" إذا اقتضت الظروف ذلك.

ووجه ترامب انتقادات لاذعة للقيادة الإيرانية، متهماً إياها بمواصلة ما وصفه بـ"السلوك العدائي" وخرق التفاهمات السابقة، مشيراً إلى أن طهران لا تزال تمثل تهديداً للاستقرار الإقليمي.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الهدف الرئيسي لسياسة بلاده يتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي، معتبراً أن واشنطن حققت تقدماً في هذا الملف، لكنه اتهم المسؤولين الإيرانيين بالتراجع عن تفاهمات جرت خلف الأبواب المغلقة وإنكارها أمام وسائل الإعلام.