النهاية الكبرى في الاتحاد .. كيف يطوي مانشستر سيتي عصر جوارديولا وسط وداع جماعي مرتقب؟

لن تكون مواجهة مانشستر سيتي أمام أستون فيلا مجرد مباراة أخيرة في موسم طويل بل تبدو أقرب إلى المشهد الختامي لعصر كامل غيّر شكل النادي الإنجليزي إلى الأبد.

في ملعب الاتحاد حيث كُتبت أعظم ليالي السيتي الحديثة يستعد بيب جوارديولا لإسدال الستار على واحدة من أنجح التجارب التدريبية في تاريخ كرة القدم بعد سنوات حوّل خلالها مانشستر سيتي من نادٍ يبحث عن الهيمنة المحلية إلى قوة عالمية صنعت إمبراطورية كروية كاملة ..لكن وداع جوارديولا قد لا يكون الحدث الوحيد.

المباراة نفسها تحمل ملامح تفكيك جيل ذهبي كامل مع احتمالية رحيل عدد من الأسماء التي شكّلت العمود الفقري لنجاحات السيتي خلال العقد الأخير في خطوة تؤكد أن النادي يستعد فعلًا لبداية حقبة جديدة مختلفة تمامًا.

جوارديولا.. الرجل الذي أعاد اختراع مانشستر سيتي

حين وصل بيب جوارديولا إلى مانشستر سيتي كان النادي يمتلك المال والطموح لكنه لم يكن يمتلك الهوية الكروية الكاملة فالمدرب الإسباني لم يكتفِ بتحقيق البطولات بل أعاد تشكيل فلسفة النادي بالكامل.

وتحت قيادته أصبح السيتي نموذجًا عالميًا لكرة القدم الحديثة فريقًا يسيطر يضغط يصنع ويفرض شخصيته على الجميع.

وخلال سنواته في ملعب الاتحاد حقق جوارديولا أرقامًا بدت أحيانًا أقرب إلى الخيال:

6 ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز

لقب دوري أبطال أوروبا 2023

ثلاثية تاريخية

كأس الاتحاد الإنجليزي

كأس الرابطة

لكن الإنجاز الحقيقي ربما كان في تحويل مانشستر سيتي إلى آلة كروية تفرض نفسها كمرجع تكتيكي عالمي .. ولهذا السبب فإن رحيله لا يمثل مجرد تغيير مدرب بل نهاية مدرسة كاملة.

لماذا تبدو المباراة الأخيرة مختلفة؟

المباريات الختامية عادة تحمل طابعًا عاطفيًا لكن مواجهة أستون فيلا تبدو مختلفة لأن الجميع داخل السيتي يدرك أن النادي يقف أمام نقطة تحول تاريخية.

وهناك شعور واضح بأن المشروع الذي بدأ قبل سنوات وصل إلى نهايته الطبيعية وأن مرحلة إعادة البناء أصبحت ضرورة لا يمكن تأجيلها وجيل كامل تقدم في العمر وبعض النجوم تراجعت أدوارهم بينما بدأت الإدارة التفكير في ضخ دماء جديدة تتناسب مع المرحلة المقبلة ..ولهذا قد تكون ليلة أستون فيلا هي الوداع الأخير لعدة أسماء صنعت تاريخ النادي.

برناردو سيلفا.. الفنان الذي اقترب من النهاية

من بين كل الأسماء المرشحة للرحيل يبدو برناردو سيلفا الأكثر ارتباطًا بروح حقبة جوارديولا فالبرتغالي لم يكن مجرد لاعب وسط موهوب بل كان تجسيدًا مثاليًا لفلسفة بيب: الذكاء الحركة الضغط والقدرة على اللعب في كل مكان.

وعلى مدار سنوات تحول برناردو إلى أحد أكثر اللاعبين تأثيرًا داخل الفريق حتى أصبح من قادة غرفة الملابس.

اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا يستعد لخوض مباراته رقم 460 بقميص السيتي وربما الأخيرة أيضًا وسط مؤشرات قوية على اقترابه من الرحيل.

تصريحاته الأخيرة عن جوارديولا بدت أقرب إلى رسالة وداع مؤثرة حين قال إن المدرب الإسباني غيّر نظرته لكرة القدم وإنه قضى 80% من مسيرته تحت قيادته.

رحيل برناردو لن يكون مجرد خسارة فنية بل نهاية جزء من هوية الفريق.

جون ستونز.. النهاية الصامتة

إذا كان برناردو يمثل الوجه الفني للسيتي فإن جون ستونز كان أحد أهم أعمدة التحول التكتيكي للفريق فالمدافع الإنجليزي لعب دورًا محوريًا في تطور طريقة لعب جوارديولا خاصة عندما تحوّل إلى لاعب هجين بين الدفاع والوسط.

لكن الإصابات المتكررة أنهكت اللاعب خلال السنوات الأخيرة وجعلت مشاركاته محدودة بشكل واضح هذا الموسم.

بعد عشر سنوات داخل ملعب الاتحاد يبدو ستونز قريبًا من النهاية في مشهد يحمل الكثير من الحنين لجماهير اعتادت رؤية المدافع الإنجليزي جزءًا من أعظم انتصارات النادي.

عمر مرموش.. موهبة تبحث عن مكان

أما الاسم الأكثر إثارة للجدل في القائمة فهو عمر مرموش فحين وصل قادمًا من آينتراخت فرانكفورت كان يُنظر إليه كصفقة تمتلك إمكانيات هجومية كبيرة وقدرة على إضافة حلول متنوعة للسيتي.

ورغم بدايته الجيدة فإن اللاعب المصري لم يتمكن من فرض نفسه بالشكل المتوقع هذا الموسم.

مرموش سجل 8 أهداف في 36 مباراة لكنه عانى من فقدان الاستقرار الفني كما وجد نفسه كثيرًا خارج التشكيل الأساسي.

التقارير الإنجليزية تتحدث الآن عن احتمال رحيله في ظل رغبة النادي في إعادة تشكيل الخط الأمامي لكن قصة مرموش داخل السيتي تبدو معقدة؛ فالموهبة موجودة بوضوح لكن السؤال يبقى:هل حصل فعلًا على البيئة الكافية لإظهار أفضل نسخة منه؟

رودري.. هل يقترب القلب من الرحيل؟

ربما يكون الحديث عن رحيل رودري هو الأكثر صدمة داخل مانشستر سيتي فالنجم الإسباني تحول خلال السنوات الأخيرة إلى القلب الحقيقي للفريق واللاعب الذي لا يمكن تعويضه بسهولة.

منذ هدفه التاريخي في نهائي دوري الأبطال وحتى تتويجه بالكرة الذهبية بدا رودري وكأنه القطعة الأكثر اكتمالًا في منظومة جوارديولا.

لكن دخول اللاعب العام الأخير من عقده مع اهتمام ريال مدريد يفتح الباب أمام احتمالات لم تكن مطروحة من قبل.

رحيل رودري إذا حدث لن يكون مجرد انتقال لاعب بل زلزالًا حقيقيًا داخل المشروع الفني للسيتي.

كوفاسيتش وآكي.. ضحايا إعادة البناء

الكرواتي ماتيو كوفاسيتش والهولندي ناثان آكي يبدوان أيضًا ضمن قائمة الأسماء المهددة بالمغادرة فكوفاسيتش عانى من الإصابات وتراجع دوره بينما وجد آكي نفسه خارج الحسابات الأساسية مع بروز أسماء جديدة في الدفاع.

في مشروع بحجم مانشستر سيتي لا يوجد مكان للعاطفة طويلًا والإدارة تدرك أن إعادة البناء تعني أحيانًا التضحية بأسماء مهمة.