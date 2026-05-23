هدف درامي.. هال سيتي يعود إلى البريميرليج رسميا بالفوز على ميدلسبره

سجل أولي ماكبيرني هدف الفوز في الوقت بدل الضائع ليقود هال سيتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه على ميدلسبره 1-0 في مباراة فاصلة أقيمت على ملعب ويمبلي الحار يوم السبت.

الفوز أنهى غياب هال سيتي عن دوري الأضواء لمدة تسع سنوات، بعد أن نجا من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى قبل عام بفارق الأهداف فقط.

وقال ماكبيرني لقناة سكاي سبورتس: "شعرنا أن لدينا فرصة واحدة، وشعرت وكأنها مكتوبة لي لأحرزها لم أتوقع أن يكون الهدف متأخرًا جدًا، لكن يا له من شعور رائع!".

وأضاف: "لم أستطع النوم الليلة الماضية، كنت أتطلع لهذه المباراة بشدة، أنا سعيد للغاية".

ربما لم يكن من المفترض أن يتأهل ميدلسبره إلى نهائي التصفيات المؤهلة لنهائي دوري البطولة الإنجليزية، إذ خسر نصف النهائي أمام ساوثهامبتون، لكنه عاد إلى المنافسة بعد طرد النادي الساحلي الجنوبي بتهمة التجسس على تدريبات ميدلسبره. وخسر ساوثهامبتون استئنافه الأسبوع الماضي.

تُعرف المباراة النهائية للتصفيات المؤهلة لنهائي دوري البطولة الإنجليزية بأنها أغنى مباراة كرة قدم فردية في العالم، حيث سيحصل الفريق الفائز على جائزة مالية ضخمة لا تقل عن 270 مليون دولار من الأرباح المستقبلية.

تأهل هال سيتي

لعب هال سيتي وميدلزبره في دوري البطولة الإنجليزية لمدة تسع سنوات، بعد صعودهما معًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2015-2016، ثم هبوطهما معًا في الموسم التالي.

عانى كلا الفريقين من أجل خلق فرص حقيقية في شوط أول حذر.

كانت أقرب فرصة لهال سيتي في نهاية الشوط الأول عندما اصطدمت رأسية ماكبيرني بمدافع ميدلسبره وارتطمت بالعارضة.

انفتحت المباراة أكثر في الشوط الثاني، لكن لم يتعرض أي من حارسي المرمى لاختبار حقيقي، وبدا أن الحرارة الشديدة قد أثرت على أدائهما. كان من المقرر أن تخوض الفرق وقتًا إضافيًا وركلات ترجيح.

لكن في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، أرسل يو هيراكاوا عرضية متقنة من الجهة اليسرى، لم يتمكن حارس مرمى ميدلزبره سول برين إلا من إبعادها لتصل إلى ماكبيرني، الذي سددها بقوة في الشباك الخالية من مسافة قريبة.

مزق ماكبيرني قميصه وهو ينطلق محتفلًا.

استمرت لعنة ويمبلي التي تُلاحق ميدلزبره، حيث خسر على أرضه للمرة السادسة في ست مباريات متتالية.