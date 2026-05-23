محافظ جنوب سيناء يبحث إنشاء منطقة سياحية وترفيهية متكاملة وكومباوند سكني بـ جنان شرم

أ ش أ

بحث محافظ جنوب سيناء الدكتور إسماعيل كمال إعداد دراسة متكاملة لتطوير عدد من المواقع الحيوية بمدينة شرم الشيخ، وعلى رأسها منطقة «جنان شرم» الواقعة بقلب خليج نعمة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، والدكتور المهندس الاستشاري أحمد عواد، وأعضاء المكتب الفني بالمحافظة.

يأتي الاجتماع في إطار توجيهات القيادة السياسية بتنويع المنتج السياحي وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية بمدينة شرم الشيخ.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض تصور متكامل لإنشاء منطقة سياحية وتجارية وترفيهية حديثة بمنطقة «جنان شرم»، إلى جانب إقامة كومباوند سكني سياحي متكامل يضم وحدات وفيلات سكنية، بما يسهم في دعم التوسع العمراني المنظم وتعزيز مكانة مدينة شرم الشيخ كوجهة سياحية عالمية.

ويتضمن المشروع المقترح منطقة متكاملة الخدمات تضم محلات تجارية ومعارض متنوعة، ومطاعم وكافتيريات وبازارات سياحية، إلى جانب ممشى ترفيهي ومسار للدراجات، ومناطق ألعاب للأطفال وساحات مفتوحة، فضلًا عن ساحة مخصصة للتزلج «اسكيتنج»، بما يوفر تجربة ترفيهية وسياحية متكاملة لزائري المدينة.

ويهدف المشروع إلى خلق متنفس حضاري ومزار سياحي عالمي جديد يخدم المواطنين والزائرين من مختلف الجنسيات، ويثري التجربة السياحية بمدينة شرم الشيخ، من خلال تقديم نموذج متكامل يجمع بين الأنشطة الترفيهية والتجارية والخدمية والسكنية في إطار حضاري متطور.

وأكد المحافظ أن المشروع يأتي في إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الأصول والمواقع المتميزة بمدينة شرم الشيخ، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالاشتراطات البيئية والتخطيطية، بما يتوافق مع الطابع السياحي والبيئي الفريد للمدينة.

ووجّه محافظ جنوب سيناء بسرعة الانتهاء من الدراسات الفنية والتخطيطية النهائية للمشروع، والتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تنفيذ رؤية تنموية متكاملة تسهم في دعم الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة، ورفع القدرة التنافسية لمدينة شرم الشيخ على خريطة السياحة الدولية.