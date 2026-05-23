الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

ضبط 187 مخالفة ومصادرة 32 طن مخللات بالدقهلية

مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية
أ ش أ

أعلنت محافظة الدقهلية اليوم نتائج الحملات المشتركة بين مديرتي التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية والطب البيطري بالمحافظة بالتنسيق مع مباحث التموين بشمال الدلتا على مراكز ومدن المحافظة منذ مساء الخميس والجمعة واليوم السبت في إطار خطة رقابية موسعة تستهدف إحكام السيطرة على المخابز والأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتصدي لكافة صور المخالفات التموينية.

وأوضح محافظ الدقهلية طارق مرزوق أن الحملات استهدفت المخابز البلدية والأسواق ومستودعات السلع ومحطات الوقود ومواقع استلام وتخزين القمح، في تأكيد واضح على استمرار التواجد الميداني الفعال ومتابعة كافة القطاعات التموينية على أرض الواقع.

كما امتدت جولات مديرتى الزراعة و التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة إلى مواقع استلام وتخزين القمح المحلي، لمتابعة انتظام عمليات التوريد والتأكد من جاهزية المواقع لاستقبال الأقماح دون معوقات، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن نحو 219195 طن من القمح المحلي، في مؤشر يعكس نجاح منظومة التوريد وتكامل الجهود المبذولة لتقديم التيسيرات والدعم اللازم للمزارعين خلال موسم الحصاد.

وفي إطار الحملات الرقابية المكثفة، أسفرت الحملات التموينية على قطاع المخابز البلدية عن تحرير 97 مخالفة متنوعة، أبرزها نقص الوزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم وجود سجلات تشغيل، إلى جانب مخالفات التصرف وتجميع الدقيق.

أما في قطاع الأسواق فقد تم تحرير 82 مخالفة تموينية متنوعة، وأسفرت الحملات عن ضبط العديد من المخالفات والسلع مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على 17.5 كيلو كبدة مجهولة المصدر، و25 كجم لحوم مصنعة مجهولة المصدر، بالإضافة إلى 200 كجم لحوم مجمدة بدون فواتير.

كما تم ضبط ذبح خارج السلخانة والتحفظ على 240 كجم لحوم، إلى جانب ضبط سلع مجهولة المصدر بدون فواتير، والتحفظ على عدد 10 شكاير ملح بإجمالي 250 كيلوجرام، وعدد 2 شيكارة دقيق فاخر، وعدد 2 شيكارة سميد، وعدد 2 شيكارة سكر زنة 50 كجم بإجمالي 300 كيلوجرام.

وشهدت الحملات أيضًا ضبط مصنع مخلل بدون ترخيص ولا تتوافر به الاشتراطات الصحية، وتم التحفظ على أربعة خزانات خرسانية يحتوي كل خزان منها على نحو 8 أطنان، بإجمالي يقارب 32 طن مخللات.

وفيما يتعلق بقطاع التجار التموينيين، تم تحرير 3 مخالفات متنوعة، في إطار المتابعة المستمرة لضمان انتظام صرف السلع التموينية والالتزام بالضوابط المنظمة للعمل.

وفي قطاع المواد البترولية، تم تحرير 5 مخالفات تموينية، شملت استخدام أسطوانات بوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، وتم التحفظ على عدد 2 أسطوانة سعة 12.5 كجم.

وأكدت مديرية التموين بالدقهلية استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي ومكثف، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، في إطار خطة تستهدف حماية حقوق المواطنين، وضبط المخابز والأسواق، والحفاظ على استقرار منظومة الدعم والخدمات التموينية بالمحافظة.

