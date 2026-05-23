بهدف قاتل.. هال سيتي يفوز على ميدلسبره 1-0 ويتأهل رسميا للبريميرليج

حجز فريق هال سيتي بطاقة التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل 2026-2027، بعد فوزه على فريق ميدلسبره بهدف دون رد، في المباراة النهائية للملحق المؤهل للبريميرليج، والتي أقيمت على ملعب "ويمبلي".

وجاء تأهل هال سيتي للدوري الإنجليزي الممتاز، بسيناريو درامي، بعدما جاء هدف الفوز الغالي في وقت قاتل من اللقاء وتحديدا في الدقيقة 94 عبر اللاعب أوليفر مكبورني الذي منح فريقه تذكرة التأهل.

مباراة نهائي الملحق المؤهل للبريميرليج، تعرف بأنها المباراة الأغلى في العالم، نظرا للعوائد المالية الضخمة التي يحصل عليها الفريق الفائز وهو هال سيتي، والتي تتعدى مبلغ 200 مليون جنيه إسترليني.

وبعد صعود هال سيتي، اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل، حيث سبقه الثنائي كوفنتري سيتي وإيبسويتش تاون.