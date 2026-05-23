الاستيطان بالضفة.. وزير خارجية إيطاليا: يجب أن تدرك إسرائيل أن هناك حدا لا يمكنها تجاوزه

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن "على إسرائيل أن تدرك أن هناك حدودا لا يمكنها تجاوزها".

وقال وزير الخارجية الإيطالي – في تصريحات اليوم – إن أربع دول أوروبية تضم إيطاليا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وقعت وثيقة، ثم انضمت إليها دول أخرى، لوضع حد لأعمال الاستيطان في الضفة الغربية مشيرا إلى أنه يقوض استراتيجية السلام القائمة على وجود شعبين ودولتين.

وأشار إلى تأييد وزير الخارجية الفرنسي الموقف الإيطالي الداعي إلى فرض عقوبات في أسرع وقت ممكن على وزير الأمن القومي الإسرائيلي.

في سياق متصل، أكد وزير الخارجية الإيطالي أنه يجب ضمان قدرة غزة على المضي قدما في المرحلة الثانية بعد الهدنة وإعادة الإعمار ووصول المساعدات الإنسانية.