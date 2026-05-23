عصام السقا: عشقي للخيل بدأ منذ الطفولة.. وأشعر بسعادة كبيرة

كشف الفنان عصام السقا عن حبه الكبير للخيل، مؤكدًا أن حبة للخيل بدأت منذ سنوات الطفولة، وما زال يحتفظ بنفس الشغف حتى الآن، مشيرًا إلى أنه يشعر بسعادة كبيرة

وقال عصام السقا، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”، إنه يعشق الخيل منذ الصغر، معتبرًا أنها من أكثر الأشياء التي تمنحه إحساسًا مختلفًا بالهدوء والطاقة الإيجابية.

وأضاف السقا، أنه يستمتع دائمًا بالأوقات التي يقضيها مع الخيول، سواء في التدريب أو المشاهدة، ويحرص عصام السقا في كثير من الأحيان على مشاركة جمهوره ببعض اللحظات الخاصة المرتبطة باهتماماته المختلفة، وهو ما يجعل متابعيه يتفاعلون معه بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن جمهوره يحرص دائمًا على معرفة تفاصيل حياته واهتماماته.

وعلى الجانب الفني، يواصل عصام السقا نشاطه الفني خلال الفترة الحالية، بعد مشاركته في عدد من الأعمال التي حققت حضورًا لافتًا ونجاحًا جماهيريًا، حيث استطاع خلال السنوات الأخيرة أن يلفت الأنظار بأدواره المتنوعة وأسلوبه المميز في الأداء.