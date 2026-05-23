محدش يقلق.. وزير الصحة: لا توجد حالات مصابة بفيروس إيبولا في مصر

أكد وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار أنه لا يوجد ما يستدعي القلق في مصر من فيروس إيبولا ولا توجد حالات مصابة بالفيروس، لافتا إلى أن مصر لديها خبرات متراكمة في التعامل مع الأوبئة على مستوى العالم لكن الوضع الحالي مطمئن.

وقال عبد الغفار- في تصريحاته لبرنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد الفضائية- إن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن مناطق انتشار فيروس إيبولا في الكونغو تستوجب الحذر.

وأضاف عبد الغفار أنه منذ إعلان الصحة العالمية عن رصد حالات مصابة بإيبولا في الكونغو؛ نتخذ إجراءات احترازية ونرفع درجة الاستعداد القصوى.

وأوضح أن النادي الأهلي اعتذر عن السفر لبطولة إفريقيا لكرة اليد في الكونغو بسبب إيبولا.

وبشأن التامين الصحي؛ قال وزير الصحة إن الهيئة العامة للتأمين الصحي تؤمن على ما يقرب من 70 مليون مواطن، ونعمل على تطوير العيادات الصحية التي تستقبل أكبر عدد من المواطنين.

وأوضح أن 31 مليون مواطن ترددوا على العيادات الصحية الخارجية العام الماضي، لافتا إلى أنه في كل منطقة سكنية نحرص على إنشاء عيادات صحية خارجية.