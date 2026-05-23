دموع رونالدو التي هزت السعودية.. كيف انتصر الدون أخيراً بعد موسمين من السخرية والضغوط وأعاد النصر للقمة؟

لم يكن تتويج النصر بلقب الدوري السعودي مجرد بطولة جديدة تضاف إلى خزائن النادي أو إنجاز آخر في مسيرة كريستيانو رونالدو بل بدا وكأنه لحظة انتصار شخصية للنجم البرتغالي بعد رحلة طويلة من الضغوط والانتقادات والتشكيك.

فعندما جلس رونالدو على أرضية الملعب باكيًا بعد صافرة النهاية أمام ضمك لم تكن تلك دموع لاعب احتفل بلقب فقط بل دموع قائد شعر أخيرًا أنه نجح في إسكات كل الأصوات التي طاردته منذ وصوله إلى السعودية.

من ماكينة أهداف إلى متهم بالفشل

منذ انتقاله التاريخي إلى النصر عاش رونالدو حالة استثنائية داخل الكرة السعودية فالأهداف لم تتوقف الأرقام التهديفية كانت مرعبة والحضور الجماهيري والإعلامي تضاعف بصورة غير مسبوقة لكن رغم ذلك ظل سؤال واحد يطارده باستمرار: أين البطولات؟

خلال الموسمين الماضيين ارتبط اسم رونالدو دائمًا بصورة النجم الذي يسجل كثيرًا لكنه يفشل في قيادة فريقه إلى التتويج خصوصًا مع هيمنة الهلال ثم الاتحاد على لقب الدوري.

وكانت الانتقادات تتصاعد مع كل إخفاق جديد حتى تحولت أرقام رونالدو الفردية إلى مادة يستخدمها البعض للتقليل من تأثيره الحقيقي داخل الفريق .. لكن موسم 2025-2026 غير كل شيء.

رونالدو بدأ الموسم وكأنه في مهمة خاصة

منذ الجولة الأولى بدا واضحًا أن رونالدو دخل الموسم بعقلية مختلفة فالهداف البرتغالي افتتح مشواره التهديفي مبكرًا أمام التعاون في مباراة كشفت أيضًا عن بداية شراكة هجومية مرعبة مع مواطنه جواو فيليكس.

ومع مرور الجولات تحولت الثنائية البرتغالية إلى السلاح الأخطر في الدوري السعودي بعدما نجح اللاعبان في قيادة النصر لسلسلة طويلة من الانتصارات أعادت للفريق شخصيته الهجومية وهيبته المحلية.

رونالدو لم يسجل فقط.. بل صنع قصة كاملة

الموسم الحالي لم يكن مجرد سلسلة أهداف عادية لرونالدو بل كان مليئًا باللحظات الرمزية التي صنعت حالة جماهيرية استثنائية حوله.

في مواجهة الفيحاء تخطى رونالدو أسماء تاريخية في قائمة هدافي الدوري السعودي وسط احتفالات لافتة ارتدى خلالها العقال السعودي في لقطة انتشرت عالميًا وأظهرت مدى اندماجه مع الثقافة المحلية.

ثم جاءت لحظة الهدف المقصي الشهير عندما سجّل بطريقة خيالية في الدقيقة 96 بعد عرضية من نواف بوشل ليسجل أحد أجمل أهداف الموسم وأكثرها انتشارًا عبر مواقع التواصل.

الهدف لم يكن مجرد لقطة استعراضية بل بدا وكأنه رسالة جديدة من لاعب يرفض الاعتراف بالعمر أو النهاية.

ماكينة تهديف لا تتوقف

بعيدًا عن اللقطات الجماهيرية قدّم رونالدو واحدًا من أكثر مواسمه استقرارًا تهديفيًا في السنوات الأخيرة فبعد تعثر بسيط في الجولة الثانية دخل قائد النصر في سلسلة مرعبة من التسجيل هز خلالها الشباك في 12 مباراة متتالية وأصبح اللاعب الأكثر استمرارية هجومية في الدوري.

وخلال تلك الفترة لم يكن رونالدو مجرد هداف ينتظر الكرات داخل المنطقة بل كان القائد الحقيقي للفريق داخل الملعب والحل الحاسم في المباريات المعقدة.

وفي مواجهة الأهلي لعب الدون دور البطولة مجددًا عندما كسر التعادل بهدف منح النصر انتصارًا مفصليًا في سباق اللقب.

أرقام تاريخية.. لكن البطولة كانت الأهم

الموسم الحالي حمل لرونالدو أرقامًا استثنائية جديدة فقد وصل إلى 100 هدف في الدوري السعودي وأصبح خامس لاعب يحقق هذا الرقم كما تجاوز حاجز 102 هدف بقميص النصر ليقترب من معادلة الرقم التاريخي للنادي.

كما أصبح أكثر لاعب تسجيلًا للنصر على ملعبه في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين في دليل جديد على حجم تأثيره داخل الفريق.

لكن المفارقة أن كل تلك الأرقام لم تكن الحدث الأهم بالنسبة لرونالدو هذا الموسم هى أن البطولة نفسها كانت هي الإنجاز الحقيقي.

ليلة ضمك.. النهاية التي انتظرها رونالدو

في الجولة الأخيرة أمام ضمك بدا وكأن كل تفاصيل الموسم تتجمع في ليلة واحدة حيث سجل رونالدو ثنائية جديدة قاد بها النصر للفوز 4-1 وحسم لقب الدوري رسميًا قبل أن يرفع الكأس قائدًا للفريق ليصبح ثالث قائد في تاريخ النصر يتوج بالدوري السعودي للمحترفين.

لكن المشهد الأهم جاء بعد صافرة النهاية فالدموع التي ظهرت في عيني رونالدو بدت مختلفة هذه المرة لأنها لم تكن دموع فرحة فقط بل دموع ارتياح بعد معركة طويلة مع الضغوط.

لماذا كان هذا اللقب مختلفًا؟

في مسيرة لاعب فاز بكل شيء تقريبًا قد يبدو الدوري السعودي لقبًا عاديًا مقارنة بما حققه رونالدو سابقًا لكن الحقيقة أن هذا التتويج كان يحمل قيمة خاصة جدًا بالنسبة له.

لأنه جاء بعد فترة شكك خلالها كثيرون في قدرته على صنع الفارق الحقيقي وبعد موسمين تحوّل خلالهما إلى هدف دائم للانتقادات رغم أرقامه الخارقة.

ولهذا بدا رونالدو هذا الموسم وكأنه يلعب لإثبات شيء شخصي وليس فقط للفوز ببطولة.