مدبولي لصدى البلد: تطوير نزلة السمان يتم وفق مخطط متكامل للحفاظ على الطابع الأثري

منار عبد العظيم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل على تنفيذ خطة تطوير شاملة لمنطقة نزلة السمان، بما يحقق الحفاظ على الطابع الحضاري والأثري للمنطقة، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية، مشددًا على أن التطوير يتم بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية والهيئات المختصة بالآثار.

مخطط تفصيلي لتطوير المنطقة

وقال رئيس الوزراء في تصريحات للزميل محمود مطاوع مسؤل ملف مجلس الوزراء بصدي البلد،  إن الأساس في أعمال التطوير الحالية يعتمد على وجود مخطط تفصيلي واضح للمنطقة، تم إعداده بالتعاون مع الهيئة العامة للآثار، بما يضمن الحفاظ على القيمة التاريخية والحضارية لنزلة السمان والمنطقة المحيطة بالأهرامات.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على الهوية الأثرية للمنطقة وتوفير حياة أفضل للمواطنين.

 

تطوير شامل للخدمات والبنية التحتية

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة نفذت أعمال تطوير كبيرة داخل نزلة السمان، شملت رفع كفاءة المرافق والخدمات والبنية التحتية، إلى جانب تحسين الشوارع والمظهر الحضاري للمنطقة.

وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الدولة لتحسين المناطق المحيطة بالمقاصد السياحية والأثرية المهمة.

 

الحفاظ على البيوت القديمة

وشدد مدبولي على أن الدولة لا تستهدف إزالة البيوت القديمة بقدر ما تسعى إلى تطويرها وتحسين أوضاعها، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على النسيج العمراني والاجتماعي للمنطقة.

وأضاف: «إحنا مش هنزيل البيوت القديمة على قد ما هنطور ونحسن شكل المنطقة بالكامل».

 

دعوة الأهالي للتعاون مع الدولة

وأكد رئيس الوزراء أن نجاح خطة التطوير يتطلب تعاون المواطنين وأهالي المنطقة، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مستوى المعيشة والخدمات داخل نزلة السمان.

وأضاف أن مشاركة الأهالي في الحفاظ على أعمال التطوير ستساعد على استمرار المشروع وتحقيق الاستفادة الكاملة منه، بما يليق بالمكانة التاريخية والسياحية للمنطقة.

