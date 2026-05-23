استقرار الذهب في مصر.. عيار 18 يسجل 5841 جنيهًا اليوم السبت



شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت 23 مايو 2026، مع ثبات نسبي في مختلف الأعيرة داخل محلات الصاغة، بالتزامن مع هدوء حركة الطلب.



ويأتي هذا الاستقرار بعد تراجع محدود سجله المعدن الأصفر خلال تعاملات الأيام الماضية، حيث فقد نحو 25 جنيهًا مقارنة بمستوياته السابقة.



ثبات الأعيرة الذهبية



وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5841 جنيهًا للشراء و5798 جنيهًا للبيع، ليواصل استقراره باعتباره من أكثر الأعيرة تداولًا في السوق المحلية.

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6815 جنيهًا للشراء و6765 جنيهًا للبيع، بينما سجل عيار 24 نحو 7788 جنيهًا للشراء و7731 جنيهًا للبيع، وعيار 22 نحو 7139 جنيهًا للشراء و7087 جنيهًا للبيع.

الجنيه الذهب والأوقية

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 54.52 ألف جنيه للشراء و54.12 ألف جنيه للبيع، فيما استقرت الأوقية عالميًا عند 4511 دولارًا للشراء و4510 دولارات للبيع.



تأثيرات عالمية



ويعكس هذا الهدوء حالة من الترقب في الأسواق المحلية، بالتزامن مع تحركات الذهب عالميًا، والتي تتأثر بتغيرات سعر الدولار الأمريكي وتوقعات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تطورات الأسواق الجيوسياسية.