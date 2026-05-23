مؤسسة أبو العينين تواصل توزيع لحوم الأضاحي في مختلف المحافظات

واصلت مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والخيري ، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية، ضمن حملتها الكبرى التي تنفذها خلال عيد الأضحى المبارك.

وتستمر المؤسسة في تجهيز وتوزيع، أكثر من 1200 رأس ماشية بلدي، من أكبر المزارع ويتم تجهيزها وفق ضوابط صحية دقيقة، لضمان وصول اللحوم إلى الأسر المستحقة في القرى والمراكز والمحافظات المختلفة.

ويشارك في الحملة أكثر من 500 متطوع من شباب المؤسسة الذين يواصلون العمل على مدار اليوم في التعبئة وتحميل السيارات وتنظيم عمليات التوزيع، وسط حالة كبيرة من التعاون والعمل الجماعي.

وتأتي هذه الجهود بتوجيهات النائب محمد أبو العينين، وبمتابعة السيدة سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس الإدارة، استمرارًا للدور المجتمعي والإنساني الذي تقوم به المؤسسة منذ أكثر من أربعة عقود في دعم الأسر الأكثر احتياجًا.

وأكدت المؤسسة أن عمليات التوزيع تتم وفق خطة منظمة تعتمد على قواعد بيانات دقيقة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في مختلف المحافظات، خاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وتحرص مؤسسة أبو العينين على استمرار جهودها في ملف الأمن الغذائي والإطعام طوال العام، إلى جانب أنشطتها في مجالات الرعاية الصحية والتعليم ومحو الأمية ودعم المرأة والتمكين الاقتصادي ورعاية ذوي الهمم والقوافل الإنسانية والتنموية.