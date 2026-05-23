بعد وصولها لأسعار قياسية.. الطماطم تعود للهبوط من جديد

شهدت أسعار الطماطم خلال الفترة الأخيرة انخفاضات ملحوظة داخل الأسواق، وسط حالة من الجدل بين المواطنين حول أسباب الزيادة المفاجئة، خاصة مع وصول أسعار الكيلو في بعض المناطق إلى مستويات غير معتادة خلال الايام الماضية ، في وقت أكد فيه مسؤولون وخبراء زراعيون أن الأزمة الحالية مؤقتة وترتبط بعوامل مناخية وإنتاجية ستنتهي تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة.

لماذا ارتفعت أسعار الطماطم؟

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الارتفاع الحالي في أسعار الطماطم يرتبط بشكل مباشر بانخفاض حجم المعروض في الأسواق نتيجة التغيرات المناخية الحادة التي أثرت على الزراعات خلال الفترة الماضية، موضحة أن ارتفاع درجات الحرارة بصورة غير معتادة، إلى جانب التذبذب الكبير بين حرارة النهار وبرودة الليل، تسبب في تراجع إنتاجية المحصول وإضعاف جودة الثمار.

وأشارت الوزارة إلى أن السوق يمر حاليًا بما يُعرف بفترة “فاصل العروة”، وهي المرحلة الفاصلة بين انتهاء إنتاج العروة الشتوية وبداية دخول العروة الصيفية بكميات كبيرة إلى الأسواق، وهو ما يؤدي بطبيعته إلى انخفاض حجم المعروض وارتفاع الأسعار بصورة مؤقتة.

وأكدت الوزارة أن الانفراجة باتت قريبة، متوقعة تراجع الأسعار تدريجيًا خلال الفترة المقبلة مع دخول مساحات جديدة من الطماطم إلى مرحلة الإنتاج الفعلي، وزيادة الكميات الواردة إلى أسواق الجملة، بما يعيد التوازن إلى الأسواق ويخفض الأسعار بصورة واضحة.

محصول الطماطم

وفي السياق ذاته، كشف المهندس محمود الطوخي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجي الخضر والفاكهة، أن الطماطم من أكثر المحاصيل تأثرًا بالتغيرات المناخية، نظرًا لأنها من السلع سريعة التلف التي لا تتحمل التخزين لفترات طويلة، وبالتالي فإن أي تراجع في الإنتاج ينعكس فورًا على الأسعار داخل الأسواق.

وأوضح أن مصر تُعد من أكبر الدول المنتجة للطماطم عالميًا، إلا أن الظروف المناخية الأخيرة، خاصة سقوط الأمطار وارتفاع درجات الحرارة بشكل مفاجئ، أثرت بصورة سلبية على “زهرة الطماطم”، ما أدى إلى تراجع حجم المحصول المتاح للبيع داخل الأسواق.

موعد انخفاض أسعار الطماطم

وأضاف أن استمرار الطلب الاستهلاكي بالتزامن مع انخفاض المعروض ساهم في زيادة الأسعار بصورة ملحوظة، متوقعًا أن تبدأ الأسعار في التراجع خلال نحو 20 يومًا، مع زيادة الكميات المطروحة ودخول عروات جديدة للأسواق، ليتراوح سعر الكيلو ما بين 15 و20 جنيهًا خلال الفترة المقبلة.

ودعا رئيس الجمعية العامة لمنتجي الخضر والفاكهة إلى ترشيد استهلاك الطماطم خلال هذه الفترة، من خلال ما وصفه بـ”المقاطعة المؤقتة”، مؤكدًا أن المنتج لا يزال متوفرًا داخل الأسواق لكن بكميات أقل من المعتاد، وهو ما تسبب في زيادة الأسعار الحالية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن موجات الحرارة الشديدة والتقلبات الجوية العنيفة التي شهدتها البلاد مؤخرًا تُعد السبب الرئيسي وراء أزمة الطماطم الحالية، مشيرًا إلى أن القطاع الزراعي أصبح من أكثر القطاعات تأثرًا بالتغيرات المناخية العالمية.

وأوضح فهيم أن الطماطم تُعتبر من المحاصيل شديدة الحساسية لأي تغيرات مناخية، خاصة خلال فترات الانتقال بين الفصول، لافتًا إلى أن استمرار الأجواء الحارة خلال الربيع أدى إلى إجهاد النباتات بصورة كبيرة، وتسبب في اضطراب عملية عقد الثمار وتساقط الأزهار، فضلًا عن زيادة فرص انتشار الأمراض النباتية والآفات الزراعية.

وأشار إلى أن التأثيرات المناخية الحالية لم تقتصر على الطماطم فقط، بل امتدت إلى عدد من المحاصيل الأخرى، وعلى رأسها المانجو والزيتون وبعض الخضر الصيفية، التي تعرضت لموجات إجهاد حراري متتالية أثرت على جودة وإنتاجية المحاصيل.

وأضاف أن تكرار الظواهر المناخية الحادة خلال السنوات الأخيرة يفرض تحديات كبيرة على المزارعين، ويستلزم التوسع في تطبيق نظم الزراعة الحديثة واستخدام أصناف زراعية أكثر قدرة على تحمل الحرارة والإجهاد البيئي.

خطة عاجلة

وفي هذا الإطار، أكدت وزارة الزراعة أنها بدأت تنفيذ خطة عاجلة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية على القطاع الزراعي، تشمل التوسع في الزراعات المحمية، وتطوير نظم الإنذار المبكر للتقلبات الجوية، إلى جانب توفير التوصيات الفنية والإرشادات الزراعية للمزارعين بشكل استباقي.

كما تتضمن الخطة تطبيق برامج المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية، والتوسع في استخدام تقاوي تتحمل درجات الحرارة المرتفعة، فضلًا عن تطوير منظومة التداول والنقل للحد من الفاقد والهدر في المحاصيل الزراعية.

وشدد الدكتور محمد علي فهيم على أن مواجهة آثار التغير المناخي لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورة لحماية الأمن الغذائي وضمان استقرار الأسواق، مؤكدًا أن استمرار التكيف مع الظروف المناخية الجديدة سيكون العامل الأهم للحفاظ على استقرار الإنتاج الزراعي خلال السنوات المقبلة.