اتحاد اليد يجهز لانطلاقة قوية للموسم الجديد

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة خالد فتحي، اجتماعًا مهمًا اليوم السبت، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها الاستعدادات الخاصة بالموسم الجديد 2026-2027، ووضع الترتيبات النهائية المتعلقة بانطلاق الموسم على مختلف الأصعدة.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع مناقشة ترتيبات الاجتماع السنوي للاتحاد، إلى جانب فتح باب القيد للموسم الجديد بمختلف المراحل السنية، بالإضافة إلى عدد من الملفات التنظيمية والفنية المرتبطة بخطة العمل خلال الفترة المقبلة.

كما يواصل اتحاد كرة اليد العمل على تطوير منظومة المنافسات بمختلف المسابقات المحلية، في إطار رؤية تستهدف رفع مستوى التنافس الفني وزيادة قوة الاحتكاك بين الأندية واللاعبين في جميع المراحل العمرية، بما ينعكس بصورة مباشرة على قوة المنتخبات الوطنية.

ويولي مجلس الإدارة اهتمامًا كبيرًا بملف المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل السنية، من خلال وضع مسابقات كل جيل بما يخدم احتياجات منتخباته فنيًا وبدنيًا، ويمنح الأجهزة الفنية أفضل إعداد ممكن، ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى الحفاظ على ريادة كرة اليد المصرية قارياً ودولياً، واستمرار صناعة الأجيال القادرة على تمثيل مصر بأفضل صورة في المحافل الكبرى.