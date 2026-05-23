متحدث الخارجية الأمريكية: روبيو أكد لمودي إمكانية مساهمة أمريكا في إمدادات الطاقة للهند

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيجوت، إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بحث مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم السبت، تطورات الأزمة في الشرق الأوسط، مع التركيز على تداعياتها على أسواق الطاقة العالمية.. مشيرا إلى أن روبيو أكد لمودي إمكانية مساهمة أمريكا في إمدادات الطاقة للهند.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريحات نقلتها شبكة "سي بي إس نيوز" العالمية، إن الوزير الأمريكي ورئيس الوزراء الهندي "ناقشا الوضع الراهن في الشرق الأوسط"، مؤكداً أن الولايات المتحدة "لن تسمح لإيران بالسيطرة على سوق الطاقة العالمية".

وأضاف بيجوت أن روبيو شدد ، خلال اللقاء ، على أن منتجات الطاقة الأمريكية تمتلك القدرة على المساهمة في تنويع مصادر إمدادات الطاقة للهند، في ظل اعتماد نيودلهي بصورة كبيرة على واردات النفط والغاز القادمة من منطقة الشرق الأوسط.

ووفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تُعد الهند من أكبر الدول المستوردة للنفط الخام عبر مضيق هرمز، حيث لا تتجاوزها في حجم الواردات سوى الصين، وتشير البيانات إلى أن 74% من إجمالي النفط الخام الذي مر عبر المضيق خلال الربع الأول من عام 2025 ذهب إلى أربع دول آسيوية هي: الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية.