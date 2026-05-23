قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صندوق النقد الدولي يحذر أوروبا: ديون متصاعدة تهدد الاستقرار الاقتصادي بحلول 2040
الرئيس السيسي : العالم يشهد تطورات إقليمية ودولية بما ينعكس على الملاحة البحرية في الممرات الحيوية
ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3123 قتيلا
طلب إحاطة بشأن خطورة غياب الضوابط الكافية على تداول وبيع حبة الغلة ومياه النار
الرئيس السيسي في يوم أفريقيا: المياه ركيزة للحياة والتنمية ومطلوب إدارة رشيدة للأنهار العابرة للحدود
جولة مكوكية لرئيس الوزراء بـ الجيزة.. ويوجه بـ خطة عاجلة لتطوير كفر طهرمس
الرئيس السيسي: التضامن بين دول القارة ضرورة لمواجهة الأزمات وحماية المصالح المشتركة
نجم الزمالك السابق: حاسس إن حسام عبد المجيد هيروح الأهلي
تقرير إسرائيلي: واشنطن قد تؤجل ضرب إيران بسبب عدم جاهزية الجيش الأمريكي الكاملة
الرئيس السيسي: نؤكد ضرورة احترام القانون الدولي المنظم للأنهار العابرة للحدود
صور.. لاعبو ليفربول يفاجئون صلاح وروبتسون قبل مباراة برينتفورد
زلزال سياسي في السنغال.. الرئيس يقيل رئيس الوزراء ويحل الحكومة بالكامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قائد سنتكوم: 200 طائرة وسفينة حربية أمريكية تشارك في الحصار على إيران

القياده المركزيه الامريكيه
القياده المركزيه الامريكيه
القسم الخارجي

أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أن نحو 200 طائرة وسفينة حربية أمريكية تشارك حالياً في عمليات الحصار والانتشار العسكري المرتبط بالأزمة مع طهران، في خطوة وصفها مراقبون بأنها واحدة من أكبر عمليات الحشد العسكري الأميركي في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية ودولية، فإن القوات المشاركة تضم حاملات طائرات ومدمرات وغواصات هجومية وطائرات استطلاع ومقاتلات متطورة، إضافة إلى وحدات دعم لوجستي تعمل في الخليج العربي وبحر العرب والبحر الأحمر وشرق البحر المتوسط.

 وأكدت القيادة الأمريكية، أن الهدف من هذا الانتشار يتمثل في “حماية حرية الملاحة وردع أي تهديد للمصالح الأميركية وحلفائها”، خصوصاً مع استمرار التوترات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني والهجمات المتبادلة في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد حدة المواجهة بين واشنطن وطهران عقب سلسلة من العمليات العسكرية والضربات المتبادلة التي استهدفت منشآت ومواقع استراتيجية خلال الأسابيع الأخيرة، فضلاً عن الاتهامات الأميركية لإيران بتهديد الملاحة الدولية ودعم جماعات مسلحة تنشط في عدة ساحات إقليمية، بينها العراق وسوريا واليمن ولبنان.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت في بيانات سابقة تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط عبر إرسال مجموعات قتالية إضافية، في وقت تحدثت فيه تقارير غربية عن إعادة تموضع عدد من القطع البحرية الأميركية بالقرب من مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم.

 وتخشى الأسواق العالمية من أن يؤدي أي تصعيد مباشر إلى اضطرابات حادة في إمدادات الطاقة وارتفاع أسعار النفط عالمياً.

في المقابل، اعتبرت إيران أن التحركات العسكرية الأميركية تمثل “استفزازاً خطيراً” يهدد أمن المنطقة، مؤكدة أن قواتها المسلحة في حالة جاهزية كاملة للرد على أي هجوم أو محاولة لفرض حصار فعلي على أراضيها أو مياهها الإقليمية.

 كما شددت طهران على أن الضغوط العسكرية لن تدفعها إلى تقديم تنازلات في ملفها النووي أو سياساتها الإقليمية.

ويرى خبراء عسكريون أن الحشد الأميركي الحالي يهدف بالدرجة الأولى إلى توجيه رسائل ردع استراتيجية ومنع توسع دائرة الصراع، لكنه في الوقت ذاته يزيد من احتمالات الاحتكاك العسكري المباشر في منطقة تعاني أصلاً من توترات متراكمة. كما يحذر محللون من أن استمرار التصعيد دون وجود مسار دبلوماسي واضح قد يدفع المنطقة إلى مواجهة مفتوحة ستكون لها تداعيات أمنية واقتصادية واسعة على المستوى الدولي.

وتواصل الأطراف الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، الدعوة إلى ضبط النفس والعودة إلى طاولة المفاوضات لتجنب انزلاق الأوضاع نحو صراع إقليمي شامل قد يصعب احتواؤه لاحقاً.

سنتكوم امريكا ايران الحرب السلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

البنك المركزي

قرار هام من البنوك غدا.. تفاصيل

نادي الزمالك

مشروع القرن في الزمالك.. استاد جديد وصفقة رعاية تاريخية

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا.. كم ستبلغ وهل ستطبق في يونيو أم يوليو؟

العدادات الكودية

متاح الآن.. رابط تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع كبير في أسعار الدواجن اليوم السبت

أقطاي

أمير هشام يكشف حقيقة توقيع أقطاي عبدالله مهاجم إنبي لـ الأهلي

طريقة عمل الفتة المصرية الأصلية

طريقة عمل الفتة المصرية الأصلية.. سر الطعم الشرقي في عيد الأضحى

ترشيحاتنا

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في تصدع الجدار الترامبي ومستنقع الشرق الأوسط

إبراهيم ضيف، نائب رئيس حزب "إرادة جيل"

إرادة جيل : نطالب بـ غرفة طوارئ مستمرة لمتابعة الأسواق وتوفير منافذ بديلة بعيد الأضحى

الكلاب الضالة

اقتراح برغبة لتنظيم التعامل مع الكلاب الضالة والحد من مخاطرها

بالصور

استعداداً لعيد الأضحى .. حملات مكثفة لإزالة التعديات والإشغالات بالشرقية.. صور

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

كامل العدد.. عبد الباسط حمودة يشعل الأجواء في حفل جماهيري ضخم بالقاهرة

عبد الباسط حمودة
عبد الباسط حمودة
عبد الباسط حمودة

استعداداً لعيد الأضحى .. تكثيف حملات التجميل بمراكز الشرقية.. صور

تجميل
تجميل
تجميل

طريقة تحضير معجنات هشة بالبطاطا.. وصفة شهية بقوام مقرمش

طريقة عمل معجنات هشة بالبطاطا
طريقة عمل معجنات هشة بالبطاطا
طريقة عمل معجنات هشة بالبطاطا

فيديو

نجمة السوشيال

نجمة السوشيال.. جاموس يشبه دونالد ترامب يثير الجدل قبل عيد الأضحى

مدير مدرسة

مشهد خطف القلوب.. مدير مدرسة يحتفل مع الأطفال بعد آخر امتحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

المزيد