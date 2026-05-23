أورلاندو بايرتس يطيح بصن داونز ويتوج بطلاً لدوري جنوب أفريقيا بعد صراع مثير

نجح فريق أورلاندو بايرتس في التتويج بلقب الدوري الجنوب أفريقي لكرة القدم لموسم 2025-2026، بعدما حسم الصراع المشتعل مع غريمه صن داونز خلال الجولة الأخيرة من عمر المسابقة.

وحسم أورلاندو بايرتس اللقب رسميًا عقب فوزه على مضيفه أوبيت كولج بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء السبت ضمن منافسات الجولة الثلاثين والأخيرة من البطولة.

ترتيب أورلاندو

ورفع فريق “القراصنة” رصيده إلى 69 نقطة في صدارة جدول الترتيب، متفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن صن داونز صاحب المركز الثاني برصيد 68 نقطة، ليخطف اللقب في اللحظات الأخيرة بعد منافسة شرسة استمرت حتى الجولة الختامية.

إنهاء هيمنة صن داونز

وأنهى أورلاندو بايرتس بذلك الهيمنة التاريخية لصن داونز على الدوري الجنوب أفريقي، بعدما احتكر الأخير التتويج بالبطولة على مدار 8 مواسم متتالية.

كما أعاد أورلاندو بايرتس اللقب إلى خزائنه للمرة الأولى منذ موسم 2011-2012، ليحقق إنجازًا طال انتظاره من جماهيره بعد سنوات طويلة من الغياب عن منصة التتويج المحلية.