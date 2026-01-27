أورلاندو بايرتس يغيّر اسم ملعبه إلى «أورلاندو أمستل أرينا» بعد شراكة جديدة

أعلن نادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي عن تغيير اسم ملعبه رسميًا إلى «أورلاندو أمستل أرينا»، وذلك في إطار شراكة جديدة مع شركة أمستل العالمية.

وجاء تغيير اسم الملعب بعد توقيع اتفاقية رعاية استراتيجية بين النادي وشركة أمستل، تهدف إلى دعم مسيرة أورلاندو بايرتس وتعزيز استثماراته خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تطوير كرة القدم داخل جنوب إفريقيا.

وتشمل الشراكة الجديدة تقديم حوافز مالية واستثمارية للنادي، إلى جانب دعم البنية التحتية وتطوير منظومة كرة القدم، بما ينعكس إيجابيًا على الفرق المختلفة التابعة للنادي وجماهيره.

وأكد النادي أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية مستقبلية تستهدف تعزيز الموارد المالية، ورفع مستوى التنافسية محليًا وقاريًا، مع الحفاظ على تاريخ وهوية أورلاندو بايرتس العريقة في الكرة الإفريقية.