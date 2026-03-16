أفضل عبادات ليلة القدر.. الإفتاء: ليلة 27 رمضان تبدأ مع مغرب اليوم

يبحث عدد كبير من الصائمين في العشر الأواخر من رمضان عن أفضل العبادات التي يمكن أن ينال المسلم عليها أكبر ثواب في ليلة القدر ، وخاصة ونحن نبدأ أولى ساعات ليلة 27 رمضان إحدى الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان ويرجح أن تصادف ليلة القدر هذه الليلة المباركة، وقد وضحت دار الإفتاء عددا من العبادات الميسرة التي يغتنم بها المؤمن فضل ليلة القدر 27 رمضان وفي السطور التالية نتعرف عليها.

هل ليلة 27 رمضان هي ليلة القدر؟

مع كل ليلة من الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان يتحرى المسلمون ليلة القدر فيها، فهي خير من ألف شهر ويرجح كثيرون أن تكون ليلة 27 رمضان ليلة القدر، إلا أن الحقيقة المؤكدة أن موعدها غير محسوم، وقد تكون في أي ليلة وترية من العشر الأواخر.

وقد وضح عدد من العلماء بعض علامات ليلة القدر التي يمكن لكل مسلم أن يستدل عليها ومن هذه العلامات ما أوردته دار الإفتاء من آراء الفقهاء وهي:

أبرز علامات ليلة القدر المؤكدة

وقد جاء عن زر بن حبيش قال: "سألت أُبيَّ بن كعب رضي الله عنه فقلت: إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدر، فقال رحمه الله: أراد أن لا يتكل الناس، أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر، وأنها ليلة سبع وعشرين، ثم حلف لا يستثني أنها ليلة سبع وعشرين، فقلت: بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر ؟ قال: بالعلامة، أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها".

كما أن من علامات ليلة القدر في النهار أن الشمس تصبح حمراء وشعاعها ضعيف وذلك ما جاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: عن النبي ﷺ قال: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةٌ طَلِقَةٌ لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، تُصْبِحُ الشَّمْسُ يَوْمَهَا حَمْرَاءَ ضَعِيفَةً».

ومن علامات ليلة القدر في الليل أو النهار أيضا أنها ليلة طلقة لا برد فيها ولا حر.

الليالي الوترية في العشر الأواخر المتبقية

مضت جميع الليالي الوترية في العشر الأواخر ما عدا ليلتين هما:

ليلة 27 رمضان توافق الاثنين 16 مارس 2026. ليلة 29 رمضان توافق الأربعاء 18 مارس 2026.

الأعمال المستحبة ليلة القدر 27 رمضان

وجهت دار الإفتاء عددا من النصائح لاغتنام فضل ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ومنها:

خذ قسطًا من الراحة بعد الظهر لتنشط ليلًا.

لا تأكل كثيرًا حتى تستطيع القيام والطاعة.

أكثر من الدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات.

احرص على الطهارة طوال هذه الليلة ما تيسر ذلك.

اقبل على الله بكل جوارحك، حتى يصفو عقلك وقلبك من كل شيء سوى الله.

ابتعد عن المشاحة واعف عن كل من أخطأ في حقك.

لابد من العزم على التوبة عند إحياء هذه الليلة المباركة.

ركز على الكيفية، فليس من المهم أن تنهي 100 ركعة وقلبك ساه لاه.

الإخلاص في الدعاء والقيام أهم من عدد الركعات التي يكون قلبك فيها مشغولًا بغير الله.

كن على يقين من أن الله سيستجيب دعاءك ويتقبل منك.

الإلحاح والإصرار على الدعاء، فإن الله يحب العبد الملح بالدعاء.

استغفر الله من كل ذنب ارتكبته، واسأله أن يعفو عنك.

أكثر من الاستغفار والصلاة على النبي وآله والترضي عن أصحابه.

أكثر من دعاء النبي: "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا".

الإكثار من طلب العتق من النار.

الدعاء بتيسير الرزق الحلال وإصلاح الحال.

الدعاء بقول: "رب هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين".

الدعاء للزوج أو الزوجة بصلاح الحال وراحة النفس والبال.

اقرأ ما تيسر من القرآن.

أكثر من الدعاء حال سجودك، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.

أطل السجود وتضرعك لربك.

لا تضيع أية فرصة، واحذر من التقصير لحظة، فإن الرحمات والنفحات الربانية مفتوحة في هذه الليلة.

تيقن من إجابة دعائك فإن عدم اليقين باستجابة الدعاء قد يشكل حاجزًا.

إحياء ليلة القدر ممتد حتى مطلع الفجر، والملائكة في حالة صعود وهبوط.

لا تنس أن تتصدق في هذه الليلة بما تستطيع، فالصدقة لها أجر عظيم.

اشكر الله على أن وفقك لإحياء ليلة القدر وغيرك محروم من هذه النعمة.

دعاء ليلة القدر مستجاب



(رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ).

(رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).

(رَبِّ إِنّي أَعوذُ بِكَ أَن أَسأَلَكَ ما لَيسَ لي بِهِ عِلمٌ وَإِلّا تَغفِر لي وَتَرحَمني أَكُن مِنَ الخاسِرينَ).

(رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ).

(رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ).

أجمل أدعية ليلة القدر

(اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي).

(اللَّهمَّ عالِمَ الغَيبِ والشَّهادةِ، فاطرَ السَّمواتِ والأرضِ، رَبَّ كلِّ شيءٍ ومَليكَهُ، أشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ مِن شرِّ نفسي وشرِّ الشَّيطانِ وشِركِهِ).

(اللهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، وأعوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ من خَيْرِ ما سألَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عَاذَ بهِ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنةَ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأعوذُ بِكَ مِنَ النارِ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأسألُكَ أنْ تَجْعَلَ كلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لي خيرًا).

(اللهمَّ اقسمْ لنا من خشيتِك ما يحولُ بيننا وبين معاصيكَ، ومن طاعتِك ما تبلغُنا به جنتَك، ومن اليقينِ ما يهونُ علينا مصيباتِ الدنيا، ومتعنَا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوتِنا ما أحييتَنا، واجعلْه الوارثَ منا، واجعلْ ثأرنا على منْ ظلمَنا، وانصرْنا على منْ عادانا، ولا تجعلْ مصيبَتنا في دينِنا، ولا تجعلِ الدنيا أكبرَ همِّنا، ولا مبلغَ علمِنا، ولا تسلطْ علينا منْ لا يرحمُنا).

(اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ، والجُبْنِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجالِ).

