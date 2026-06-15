صرف معاشات يونيو لـ132 ألف مستفيد من أعضاء المهن الطبية وأسرهم

أعلن الدكتور الحسيني عوض، أمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية، صرف معاش شهر يونيو 2026 لأعضاء الاتحاد الذي يضم الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين، إلى جانب أسر الأعضاء المستحقين للمعاش.

وأوضح عوض أن عدد المستفيدين من المعاشات بلغ 132 ألفًا و624 عضوًا ومستحقًا من الأسر، بإجمالي قيمة وصلت إلى نحو 249 مليون جنيه، مؤكدًا حرص الاتحاد على انتظام صرف المعاشات وتقديم أفضل الخدمات لأعضاء المهن الطبية وأسرهم.

صرف معاشات يونيو لـ132

وأشار إلى أن إجمالي ما تم صرفه من معاشات للأعضاء والأسر خلال النصف الأول من عام 2026 بلغ مليارًا و485 مليون جنيه، بما يعكس التزام الاتحاد بدعم أصحاب المعاشات والمستحقين، واستمرار العمل على الحفاظ على استدامة صندوق الإعانات والمعاشات.

وأضاف أمين صندوق الاتحاد أن تحديث بيانات الأعضاء يتم كل أربع سنوات، فيما تُحدَّث بيانات أسر الأعضاء المتوفين كل عامين، بهدف ضمان دقة البيانات واستمرار صرف المستحقات دون أي معوقات.

ودعا المستفيدين إلى متابعة مواعيد وإجراءات تحديث البيانات عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار تطوير الخدمات الرقمية وتسهيل حصول الأعضاء وأسرهم على مختلف الخدمات.

كما أوضح أنه يمكن الاستعلام عن الأوراق المطلوبة لتحديث بيانات المعاش لأسر الأعضاء عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد، https://emu-eg.org/pensionfamily إلى جانب التعرف على مواعيد تحديث بيانات المعاشات للأعضاء وأسرهم، https://emu-eg.org/pinsrc مؤكدًا تخصيص الرقم المختصر (15603) لتلقي استفسارات الأعضاء وأسرهم والرد عليها.