قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مناقشة شاهد تؤجل محاكمة 7 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في مدينة نصر
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس بحلول العام الهجري الجديد
نزيف حاد.. هيئة الرعاية الصحية تكشف تطورات حالة محمد ورزبان داخل العناية المركزة
قبل مواجهة بلجيكا.. أحمد موسى: ثقة كبيرة في المنتخب.. واستعدادات خاصة لانطلاق مشوار المونديال
جوتيريش يدين الضربات الإسرائيلية على بيروت
تأجيل محاكمة 38 متهما بـ خلية الهيكل الإداري للإخوان بالمطرية لـ 19 سبتمبر
بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق الإسكندرية مطروح
رئيس الوزراء يفتتح غدًا الاثنين المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي بمركز المنارة
طقس الإثنين 15 يونيو 2026.. استمرار الأجواء الحارة والرطبة وشبورة صباحية وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة
ضبط شحنة من الأسلحة والذخائر قبل إدخالها بطريقة غير قانونية إلى إيران
يوم 15 في الشهر.. بنك ناصر الاجتماعى يتيح صرف المعاش مبكرًا
هل الخبز داخل الدعم النقدي؟.. وكيل اقتصادية البرلمان يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

يوم 15 في الشهر.. بنك ناصر الاجتماعى يتيح صرف المعاش مبكرًا

يوم 15 في الشهر.. بنك ناصر الاجتماعى يتيح صرف معاش يوليو مبكرًا
يوم 15 في الشهر.. بنك ناصر الاجتماعى يتيح صرف معاش يوليو مبكرًا
عبد العزيز جمال

يبحث عدد كبير من أصحاب المعاشات عن وسائل تساعدهم على تدبير احتياجاتهم المالية الطارئة قبل موعد صرف المعاش الشهري، وفي هذا الإطار يتيح بنك ناصر الاجتماعي خدمة "صرف المعاش مبكرًا"، ضمن الخدمات التي يقدمها لعملائه من أصحاب ومستحقي المعاشات.

وتأتي هذه الخدمة استجابة للاحتياجات المتزايدة لأصحاب المعاشات، حيث تتيح لهم الحصول على جزء من مستحقاتهم المالية قبل موعد صرف المعاش الرسمي، بما يوفر سيولة نقدية تساعدهم على مواجهة الالتزامات العاجلة والظروف الطارئة، وخاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة والاحتياجات المتجددة.

المعاشات

تفاصيل خدمة صرف المعاش مبكرًا

أعلن بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق منتج مصرفي جديد تحت اسم "صرف المعاش مبكرًا" لعملاء المعاشات، وذلك في إطار استراتيجية البنك المستمرة لإيجاد حلول مالية مبتكرة تعزز الشمول المالي وتدعم مختلف شرائح العملاء، لا سيما أصحاب المعاشات الذين يعتمدون على دخل ثابت لتلبية احتياجاتهم المعيشية.

وقد جاء تصميم هذا المنتج بعد دراسة دقيقة لاحتياجات العملاء وسلوكياتهم المالية، بما يضمن توافقه مع متطلباتهم اليومية ويعزز من جودة حياتهم.

قيمة المبلغ المتاح

يستطيع العميل الحصول على ما يصل إلى 100% من المبلغ المتبقي من آخر معاش تم صرفه، وذلك بعد خصم أي أقساط أو التزامات تمويلية مستحقة على الحساب.

وهذه الميزة التنافسية تمنح العملاء قدرة أكبر على التخطيط المالي والإنفاق المرن.

ويمكن للعميل صرف المبلغ كاملاً دفعة واحدة، بما يتناسب مع احتياجاته المالية الطارئة، سواء كانت لتغطية نفقات العلاج، أو تجهيز المنزل، أو مواجهة أي ظروف غير متوقعة.

زيادة المعاشات والمرتبات

الرسوم والعائد

أكد بنك ناصر الاجتماعي أن الخدمة تُقدم دون احتساب أي عائد (بدون فوائد)، بينما يتم تحصيل مصروفات إدارية فقط بنسبة 1.5% من قيمة المبلغ المصروفـ، ويُعد هذا الإجراء خطوة إنسانية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل أصحاب المعاشات، وجعل الخدمة في متناول شريحة واسعة من العملاء.

موعد إتاحة الخدمة

أشار البنك إلى أن خدمة صرف المعاش مبكرًا تكون متاحة خلال الفترة من يوم 15 وحتى يوم 29 من كل شهر، بما يمنح العملاء فرصة مناسبة للحصول على جزء من مستحقاتهم المالية قبل الموعد المعتاد لصرف المعاش الذي يكون في بداية الشهر.

وهذا التوقيت المحدد يوفر للعملاء نافذة زمنية تصل إلى أسبوعين للاستفادة من الخدمة قبل بداية الشهر الجديد.

طريقة السداد

أوضح البنك أن المبلغ المصروف يتم سداده تلقائيًا من المعاش المحول إلى حساب العميل في الشهر التالي، حيث تُسجل الخدمة كدفعة واحدة تستحق السداد في أول يوم من الشهر التالي بالتزامن مع تحويل المعاش الجديد.

كما يتم الالتزام بسداد القسط المستحق في حال وجود تمويل قائم للعميل لدى البنك، بما يضمن إدارة مالية مسؤولة ويعزز ثقافة الالتزام والانتظام في السداد.

شروط الاستفادة من الخدمة

حدد بنك ناصر الاجتماعي عددًا من الشروط للحصول على خدمة صرف المعاش مبكرًا، وتشمل:

  • أن يكون العميل من أصحاب المعاشات أو المستحقين أو ورثة المعاشات.
  • أن يتم تحويل المعاش بانتظام على بنك ناصر الاجتماعي.
  • توقيع العميل على طلب الحصول على الخدمة.
  • إقرار العميل بالموافقة على جميع الشروط والأحكام المنظمة للخدمة.
  • أن يكون حساب العميل دائنًا (أي به رصيد متاح) وقت تقديم الطلب.
    منح موسمية لأصحاب المعاشات.. مقترح برلماني جديد وتفاصيله تثير الجدل|وخبير: يساعدهم في مواجهة الضغوط

من هم المستفيدون من الخدمة؟

أوضح بنك ناصر الاجتماعي أن الخدمة متاحة لأصحاب المعاشات والمستحقين وورثة المعاشات من عملاء البنك، بشرط أن يتم تحويل المعاش بانتظام على البنك.

 ويستهدف المنتج عملاء البنك الذين يتم تحويل معاشاتهم بانتظام، سواء كانوا أصحاب معاشات أو مستحقين عنهم أو ورثة.

المعاشات أصحاب المعاشات صرف المعاش مبكرًا خدمة صرف المعاش مبكرًا المعاشات موعد صرف المعاش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026

الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف

إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. بعد قليل

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

سعر الذهب عيار 21

1400 جنيه.. تراجع حاد يضرب سعر الذهب عيار 21 من القمة

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالرقم القومي على بوابة الأزهر.. استعلم الآن بعد اعتمادها

صورة تعبيرية

فتح باب الحجز لوحدات متوسطي الدخل غدا.. ومقدم الحجز 100 ألف جنيه

جدول الثانوية العامة 2026

جدول الثانوية العامة 2026 .. يبدأ الأحد القادم بجميع المحافظات

منتخب مصر

الماتش الساعة كام.. موعد مباراة مصر وبلجيكا في المونديال والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

مجلس النواب

طلب إحاطة بشأن حملة الماجستير والدكتوراه أمام "القوى العاملة".. والشريف تطالب بتفعيل قرار 2021

النائب ميشيل الجمل

برلماني: توجيهات الرئيس بشأن التوسع في الطاقة المتجددة وتوطين صناعاتها تعزز تنافسية الاقتصاد وتدعم القطاع الصناعي

النائب سعيد منور لحوتي

اقتصادية النواب: إنهاء التشابكات المالية يدعم الاستثمار ويعظم الاستفادة من أصول الدولة

بالصور

تمهيدا للعرض.. طرح البوسترات الفردية لفيلم ابن مين فيهم.. صور

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

بعد نجاح «علي كلاي».. درة تدرس أكثر من عرض لرمضان 2027 وتواصل "قلب شمس"

درة
درة
درة

مخاطر عند تناول البازلاء الخضراء | احذرها

البازلاء
البازلاء
البازلاء

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟

فيديو

شاب مصري

شاب يرفع العلم المصري داخل المسجد الأقصى ويثير تفاعلًا واسعًا | صور

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد