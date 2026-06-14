يوم 15 في الشهر.. بنك ناصر الاجتماعى يتيح صرف المعاش مبكرًا

يبحث عدد كبير من أصحاب المعاشات عن وسائل تساعدهم على تدبير احتياجاتهم المالية الطارئة قبل موعد صرف المعاش الشهري، وفي هذا الإطار يتيح بنك ناصر الاجتماعي خدمة "صرف المعاش مبكرًا"، ضمن الخدمات التي يقدمها لعملائه من أصحاب ومستحقي المعاشات.

وتأتي هذه الخدمة استجابة للاحتياجات المتزايدة لأصحاب المعاشات، حيث تتيح لهم الحصول على جزء من مستحقاتهم المالية قبل موعد صرف المعاش الرسمي، بما يوفر سيولة نقدية تساعدهم على مواجهة الالتزامات العاجلة والظروف الطارئة، وخاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة والاحتياجات المتجددة.





تفاصيل خدمة صرف المعاش مبكرًا

أعلن بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق منتج مصرفي جديد تحت اسم "صرف المعاش مبكرًا" لعملاء المعاشات، وذلك في إطار استراتيجية البنك المستمرة لإيجاد حلول مالية مبتكرة تعزز الشمول المالي وتدعم مختلف شرائح العملاء، لا سيما أصحاب المعاشات الذين يعتمدون على دخل ثابت لتلبية احتياجاتهم المعيشية.

وقد جاء تصميم هذا المنتج بعد دراسة دقيقة لاحتياجات العملاء وسلوكياتهم المالية، بما يضمن توافقه مع متطلباتهم اليومية ويعزز من جودة حياتهم.

قيمة المبلغ المتاح

يستطيع العميل الحصول على ما يصل إلى 100% من المبلغ المتبقي من آخر معاش تم صرفه، وذلك بعد خصم أي أقساط أو التزامات تمويلية مستحقة على الحساب.

وهذه الميزة التنافسية تمنح العملاء قدرة أكبر على التخطيط المالي والإنفاق المرن.

ويمكن للعميل صرف المبلغ كاملاً دفعة واحدة، بما يتناسب مع احتياجاته المالية الطارئة، سواء كانت لتغطية نفقات العلاج، أو تجهيز المنزل، أو مواجهة أي ظروف غير متوقعة.



الرسوم والعائد

أكد بنك ناصر الاجتماعي أن الخدمة تُقدم دون احتساب أي عائد (بدون فوائد)، بينما يتم تحصيل مصروفات إدارية فقط بنسبة 1.5% من قيمة المبلغ المصروفـ، ويُعد هذا الإجراء خطوة إنسانية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل أصحاب المعاشات، وجعل الخدمة في متناول شريحة واسعة من العملاء.

موعد إتاحة الخدمة

أشار البنك إلى أن خدمة صرف المعاش مبكرًا تكون متاحة خلال الفترة من يوم 15 وحتى يوم 29 من كل شهر، بما يمنح العملاء فرصة مناسبة للحصول على جزء من مستحقاتهم المالية قبل الموعد المعتاد لصرف المعاش الذي يكون في بداية الشهر.

وهذا التوقيت المحدد يوفر للعملاء نافذة زمنية تصل إلى أسبوعين للاستفادة من الخدمة قبل بداية الشهر الجديد.

طريقة السداد

أوضح البنك أن المبلغ المصروف يتم سداده تلقائيًا من المعاش المحول إلى حساب العميل في الشهر التالي، حيث تُسجل الخدمة كدفعة واحدة تستحق السداد في أول يوم من الشهر التالي بالتزامن مع تحويل المعاش الجديد.

كما يتم الالتزام بسداد القسط المستحق في حال وجود تمويل قائم للعميل لدى البنك، بما يضمن إدارة مالية مسؤولة ويعزز ثقافة الالتزام والانتظام في السداد.

شروط الاستفادة من الخدمة

حدد بنك ناصر الاجتماعي عددًا من الشروط للحصول على خدمة صرف المعاش مبكرًا، وتشمل:

أن يكون العميل من أصحاب المعاشات أو المستحقين أو ورثة المعاشات.

أن يتم تحويل المعاش بانتظام على بنك ناصر الاجتماعي.

توقيع العميل على طلب الحصول على الخدمة.

إقرار العميل بالموافقة على جميع الشروط والأحكام المنظمة للخدمة.

أن يكون حساب العميل دائنًا (أي به رصيد متاح) وقت تقديم الطلب.



من هم المستفيدون من الخدمة؟

أوضح بنك ناصر الاجتماعي أن الخدمة متاحة لأصحاب المعاشات والمستحقين وورثة المعاشات من عملاء البنك، بشرط أن يتم تحويل المعاش بانتظام على البنك.

ويستهدف المنتج عملاء البنك الذين يتم تحويل معاشاتهم بانتظام، سواء كانوا أصحاب معاشات أو مستحقين عنهم أو ورثة.