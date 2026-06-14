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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

خطوات تقديم شكوى معاش تكافل وكرامة 2026 والاستعلام إلكترونيًا

خطوات تقديم شكوى معاش تكافل وكرامة 2026 والاستعلام إلكترونيًا
خطوات تقديم شكوى معاش تكافل وكرامة 2026 والاستعلام إلكترونيًا
عبد الفتاح تركي

خطوات تقديم شكوى معاش تكافل وكرامة 2026 .. يواصل برنامج تكافل وكرامة توفير مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تستهدف تسهيل حصول المستفيدين على الدعم ومتابعة ملفاتهم دون الحاجة إلى التوجه المتكرر إلى الجهات المختصة، وذلك في إطار جهود تطوير الخدمات الاجتماعية وتيسير إجراءات التواصل مع المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالشكاوى والتظلمات والاستفسارات المرتبطة بصرف الدعم النقدي.

ويبحث عدد كبير من المستفيدين عن آليات تقديم شكوى لمعاش تكافل وكرامة 2026، بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عن حالة المعاش وطرق التسجيل في البرنامج للمواطنين الراغبين في الاستفادة من خدماته، وهو ما دفع وزارة التضامن الاجتماعي إلى إتاحة عدد من الخدمات الإلكترونية التي تساعد في متابعة الطلبات والشكاوى بصورة أكثر سهولة وسرعة.

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خطوات تقديم شكوى معاش تكافل وكرامة 2026 إلكترونيًا

أتاح برنامج تكافل وكرامة إمكانية تقديم الشكاوى إلكترونيًا من خلال البوابة المخصصة للبرنامج، بما يسمح للمستفيدين بإرسال ملاحظاتهم أو الاعتراضات ومتابعة موقفها لاحقًا دون الحاجة إلى إجراءات معقدة.

وتتم عملية تقديم الشكوى عبر مجموعة من الخطوات الآتية:

  • الدخول إلى الموقع الرسمي لبرنامج تكافل وكرامة.
  • اختيار خدمة «تقديم شكوى» من القائمة الرئيسية.
  • إدخال الرقم القومي للمستفيد والمكوَّن من 14 رقمًا.
  • تحديد نوع الشكوى المراد تقديمها.
  • كتابة تفاصيل الشكوى بصورة واضحة ودقيقة.
  • إرفاق المستندات المطلوبة لدعم الشكوى.
  • مراجعة البيانات المدخلة والتأكد من صحتها.
  • الضغط على خيار «إرسال الشكوى».
  • الاحتفاظ برقم الشكوى لمتابعة حالتها في وقت لاحق.

وتساعد هذه الخطوات في ضمان وصول الشكوى إلى الجهات المختصة لفحصها ودراستها وفق الإجراءات المعمول بها داخل البرنامج.

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المستندات المطلوبة لتقديم شكوى في برنامج تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من المستندات والبيانات التي تسهم في تسريع عملية فحص الشكاوى وطلبات الدعم، حيث تعتمد الجهات المختصة على هذه المستندات للتحقق من البيانات المقدمة ودراسة كل حالة على حدة.

وتشمل المستندات المطلوبة ما يأتي:

  • بيانات الحالة الاجتماعية للمستفيد.
  • عدد أفراد الأسرة وأعمار الأبناء.
  • مستندات الإعاقة أو التقارير الطبية عند الحاجة.
  • صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
  • شهادات ميلاد الأطفال أو ما يثبت القيد الدراسي.
  • مستندات تثبت أي تغيير في البيانات مثل محل الإقامة أو الحالة الاجتماعية.
  • شرح تفصيلي للمشكلة المقدمة في الشكوى، مثل تأخر صرف الدعم خلال شهر معين.

وتُعد دقة البيانات والمستندات المرفقة من العوامل المهمة التي تساعد في سرعة مراجعة الطلب واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2026

ويوفر البرنامج خدمة الاستعلام الإلكتروني التي تمكن المستفيدين من متابعة بياناتهم والتحقق من حالة الاستحقاق بسهولة.

معاشات تكافل وكرامة

ويمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال تنفيذ الخطوات الآتية:

  • زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي.
  • اختيار برنامج تكافل وكرامة.
  • كتابة الاسم الرباعي للمستحق.
  • تحديد الشهر المراد الاستعلام عنه.
  • إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق.
  • الضغط على كلمة «استعلام».
  • الاطلاع على البيانات والنتائج الظاهرة على الشاشة.

وتوفر هذه الخدمة وسيلة مباشرة للمواطنين لمعرفة البيانات المرتبطة بالمعاش ومتابعة الموقف الخاص بهم دون الحاجة إلى زيارة الوحدات الاجتماعية.

خطوات التسجيل في برنامج تكافل وكرامة

ويتيح البرنامج للمواطنين الراغبين في الحصول على الدعم التقدم بطلب التسجيل من خلال التوجه إلى أقرب وحدة اجتماعية واستيفاء المستندات المطلوبة لإتمام إجراءات التقديم.

وتشمل الأوراق المطلوبة للتسجيل ما يأتي:

  • صورة من بطاقة الرقم القومي.
  • شهادات ميلاد الأبناء.
  • وثائق الزواج أو الطلاق إن وجدت.
  • التقارير الطبية في الحالات المرضية.

ويُعد برنامج تكافل وكرامة أحد برامج الدعم الاجتماعي التي تعتمد على تحديث البيانات بصورة مستمرة، ما يجعل من الضروري الاحتفاظ بالمستندات المطلوبة وتحديث أي تغييرات تطرأ على الحالة الاجتماعية أو بيانات الأسرة لضمان استمرار دراسة الملفات وفق الضوابط المعتمدة.

أهمية الخدمات الإلكترونية لمستفيدي تكافل وكرامة

ساهمت الخدمات الإلكترونية التي يوفرها برنامج تكافل وكرامة في تسهيل إجراءات التواصل بين المستفيدين والجهات المختصة، سواء من خلال تقديم الشكاوى أو متابعة الطلبات أو الاستعلام عن البيانات الخاصة بالدعم النقدي.

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وتتيح هذه الخدمات للمواطنين إنجاز العديد من الإجراءات بصورة أسرع وأكثر سهولة، مع إمكانية متابعة حالة الطلب أو الشكوى باستخدام البيانات المسجلة ورقم الشكوى الذي يحصل عليه المستفيد بعد إتمام عملية التقديم، الأمر الذي يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين من البرنامج.

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